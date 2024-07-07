Lawson與Freak's Store次回夏日機能T裇　力爭擺脫傳統便利店形象

【日本潮流/ Lawson／Freak’s Store／便利店】在各愛遊日香港人士心目中，相信對於日本兩大連鎖便利店Lawson與FamilyMart絕不陌生，早餐與宵夜定必在此解決，然而在近年間就連Shopping一環都關她們事，皆因這兩大便利店由炸雞、關東煮、蕎麥麵等飲食界鬥到服裝界，日前Lawson與Freak's Store再度推出第二彈T裇作為2024春夏系列，日元定價更只售2,970円（約$144港元），一百五十蚊有找！



Lawson x Freak's Store第二彈系列（Freak's Store）

時至近日，Lawson繼續與Freak's Store推出第二波作品，名為Rush Guard T-Shirt，靈感以夏日遊走城市與海灘各種場合均能穿用的目標為大前提，為了增添舒適與着用性，其藍本採用基礎單品T裇作為創作軸心，同樣無分男女剪裁，統一為細、中、大三款寛鬆尺寸，不過魔鬼在細節，T裇刻意在下方注入束繩設定讓用家自行改變輪廓，除了黑、白、卡奇三色外，更有Lawson別注條子拼布版加強時尚度。

靈感源自夏日遊走城市與海灘為大前提（Freak's Store）

靈感源自夏日遊走城市與海灘為大前提（Freak's Store）

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於物料選用上，以100％聚酯纖維製作，有效提供快乾、彈性於一身，更有冷感的獨特機能，於夏日穿用絕對合適，除此之外，Rush Guard T-Shirt亦提供防紫外線功能，其UPF 50+即是代表衣物能夠阻擋大約95%的紫外線。

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為了紀念這次Lawson與Freak's Store的次回聯乘，一部分店舖更會限量發售別注Logo Cap，前方注入兩大單位的首個字母L、F結合成企劃標記，簡約卻有着代表性，價錢只售3,278円（約$160港元）。在這個夏季Lawson先勝FamilyMart一局。

回顧2024年1月時分，Lawson決定與日本時尚精品店Freak’s Store開創聯乘企劃「BE A LAWSON FREAK」，來迎擊FamilyMart的日常服強勢，早在2021年FamilyMart已邀得FACETASM設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）開發的CONVENIENCE WEAR，並於上年舉行大型時裝騷為之震驚，完美擺脫了傳統便利店的形象。

Lawson沒有減慢腳步，自本年參與服裝界後，Lawson聯乘Freak's Store的首波攻勢已帶來了不少正評迴響，亦在全國迅即呈現完賣狀態，因其聯名別注針織毛衣——Relax Fit Washable Instant Knit滿載高質量表現，配合寬鬆輪廓亦無分男女版型，4色選擇更標榜可水洗設定，但售價只是2,970円（約$155港元），性價比極高！

Lawson x Freak's Store Relax Fit Washable Instant Knit（Daytona Park）