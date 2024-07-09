日本袋牌CHACOLI巧妙注入分類間隔　吸引川久保玲創聯乘格紋系列

【CHACOLI／Dover Street Market ／川久保玲／日本設計】在日系時裝世界，帆布袋絕對是重要一員，除了高耐用與多種配色供選擇之外，無論在日常服飾配襯上也是首屈一指的單品，加上不分男女款的好處，帆布袋的兼容度能夠穿梭在各種造型之中，唯一要挑剔的弊處，就是沒有間隔從而減低了分類功能，當需要從袋中尋找小物或是擺放不能彎曲的書本紙張時，此時此刻帆布袋確實成為雞肋位，不過日本帆布袋品牌CHACOLI定必能一解以上各種問題，更吸引川久保玲創作別注格紋系列。



CHACOLI “Checkered Totes” exclusively for Dover Street Market Ginza（CHACOLI）

CHACOLI “Checkered Totes” exclusively for Dover Street Market Ginza（CHACOLI）

來自日本的帆布袋品牌CHACOLI，純在視覺上觀看經已能夠感受得到袋款作品相當高質，全因主理人大有來頭，由時裝品牌AURALEE設計師岩井良太（Ryota Iwai）所創辦，品牌經典的Partition系列外觀簡約，袋款有18種分類設定，在俯視角度便看得一清二楚，用於分成各大小區域讓用家容易擺放東西。

CHACOLI Partition Collection（CHACOLI）

+ 3

另一人氣Military Collection，開宗明義擷取不同國家、年份或生產目的經典軍事款式作為藍本，一共25款軍用背包刻意削減所有多餘部分，在製作優先考慮的是實用功能而非外觀裝飾，透過全白素材增添其俐落感。

CHACOLI Military Collection（CHACOLI）

+ 1

CHACOLI Military Collection（CHACOLI）

CHACOLI的獨特設計理念更引來不少時裝品牌垂青渴望進行合作，當中早於2019年已吸引到由川久保玲與丈夫Adrian Joffe所主理的Dover Street Market的眼球，並以品牌Frame Collection作主軸，一共八款雖然外型輪廓相似，但在尺寸與間隔上卻有着細微差異，當中一款Dover Street Market Ginza限定系列更傳承了川久保玲的時尚觸覺，猶如COMME des GARÇONS般注入生命麵包格紋所製作，聯名款式依舊採用日本高級帆布，加上利用意大利Fiocchi金屬鈕扣與德國Salamander皮革作為底板鞏固物件，完美散發出日系低調美學。

CHACOLI “Checkered Totes” exclusively for Dover Street Market Ginza（CHACOLI）

CHACOLI “Checkered Totes” exclusively for Dover Street Market Ginza（CHACOLI）

除了DSM的合作外，作為「聯乘王」的CHACOLI多年來也專注製作高質帆布袋，亦為世界各地不同單位帶來別注企劃，包括Toogood、HYKE、Comoli、STEVE HARRISON、Graphpaper、BIOTOP與ceciliebahnsen。

Toogood x CHACOLI：

+ 7

HYKE x CHACOLI：

+ 2

Comoli x CHACOLI：

Comoli x CHACOLI（CHACOLI）

STEVE HARRISON x CHACOLI：

STEVE HARRISON x CHACOLI（CHACOLI）

Graphpaper x CHACOLI：

BIOTOP x CHACOLI：

ceciliebahnsen x CHACOLI：