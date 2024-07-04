N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE x NB 1906U販售情報！三方聯名來襲

由尾花大輔主理的N.HOOLYWOOD，運用高端材質搭配特殊的剪裁，將服裝呈現最極致的簡約質感，近年深受潮流人士喜愛。



除了個人品牌累積不少人氣外，N.HOOLYWOOD攜手台灣潮流店鋪INVINCIBLE以及New Balance的三方合作，更是令鞋迷愛不釋手的重磅合作，繼之前的1906R、2002R之後，近期又傳出將釋出全新的1906U，設計核心在於強調日常實用美感，又再一次詮釋嶄新鞋款視角。

N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE x New Balance 1906U（IG@n_hoolywood）

本次全新釋出的N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE x New Balance 1906U「Grey Titan」以1906U鞋型為主軸，最大的不同在於鞋帶部分採用束帶系統，其餘像是麂皮、網布、抗撕裂布等異材質拼接，與獨特的N字LOGO都維持和一般的1906相同，機能與時尚兼具，反光元素的加持，更是畫龍點睛。

+ 2

值得一提的是，這回配色運用相當柔和的「Grey Titan」，帶來既沉穩又百搭的視覺感受；細節上則是首次注入N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE的字樣，彰顯聯名關係，又會是款令鞋迷不能錯過的爆款鞋履，細節與設計都美到無懈可擊。

同場加映：新鞋開箱｜Stone Island x New Balance新配色聯乘！再掀機能風潮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE x New Balance 1906U將於7月6日於INVINCIBLE 北京店率先開賣，7月13日起於全球New Balance以及其他指定管道發布。

同場加映：New Balance人氣波鞋Top 7 IU同款1906 NC Y2K運動鞋1906R必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

王嘉爾著用款！OLD ORDER 限時插旗新光三越台北南西，巴斯光年、胡迪聯名同步登場！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】