長谷川昭雄監修Timberland概念店　聯乘以外City Boy記得客製刻名

【Timberland／長谷川昭雄 ／City Boy/ 帆船鞋／日本】隨著90年代帆船鞋回歸，一眾皮鞋品牌也隨即迎來不少復刻作品造勢，Paraboot、J.M. Weston、Camper等將Boat Shoes風潮推向高峰，而談起帆船鞋，Timberland經典的3-Eye Lug必入三甲之列，這美國品牌更邀請得同樣鍾情於帆船鞋的日本著名造型師長谷川昭雄（Akio Hasegawa）攜手合作，於代官山打造全新概念店Timberland Boutique Tokyo。



Timberland Boutique Tokyo（timberland_boutique_tokyo）

長谷川昭雄作為City Boy教父，先後於《POPEYE》與《AH. H》的造型設計中大量運用Timberland 3-Eye Lug作為配襯鞋款，就算近年為不同品牌拍攝造型錄時，也離不開帆船鞋的懷抱，亦經常在個人IG帖文中上載Timberland的鞋履及個人專屬23刺繡Timberland 3-Eye Lug，所以這次Timberland挑選長谷川昭雄作為監修概念店之人，絕對是最有資格的合適人選。

於上年9月正式開業的Timberland Boutique Tokyo選址於遠離人煙稠密的代官山，兩層設置的店舖散發着美式工業風之餘，也注滿日系街頭文代，樓梯旁的牆壁掛上東京藝術家的作品點綴，其理念是希望創造一個極簡主義、與別不同的空間給一眾顧客，皆因概念店不僅是為了售賣服裝鞋履為主，其重中之重是在概念店中能夠體驗只限日本Timberland獨家提供的客製化服務，採用最新雷射雕刻技術，將客人的創意移植到鞋作上，更提供吊飾、鞋帶作個人喜愛而更換，那長谷川昭雄當然刻上A.H。

概念店體驗只限日本Timberland獨家提供的雷射雕刻技術客製服務（timberland_boutique_tokyo）

長谷川昭雄當然刻上A.H（timberland_boutique_tokyo）

直至近日Timberland Boutique Tokyo繼續跟隨長谷川昭雄的創意，找來SSZ品牌主理人加藤忠幸合作，擁有多個時尚單位的加藤忠幸，這次決定以BROCHURE作為Timberland的合作夥伴，雙方在長谷川昭雄的引領下，設計出定製Timberland 3-Eye Lug，這別注作品看似只是換了鞋帶及注入雷射雕刻圖案，好像沒有甚麼特別之處，但留意兩側的通孔亦一同換上VINCENT SHOE LACE鞋帶，通常來說，如要更換原本配備的皮革鞋帶是相當困難，因鞋款結構是一拼包裹起來，但因店舖技術人員能幫助，直令這個看似微細的變化能完整實行，再掛上加藤忠幸獨製的蔬果吊飾，相當有趣，達成長谷川昭雄首波Timberland Boutique Tokyo改造計劃，各City Boy帆船鞋迷，務必在Google Map中標記起代官山這新地標吧！

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