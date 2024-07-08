Jennie演繹Y2K年代adidas復刻薄底鞋　經典功夫鞋可抹走MK罪名？

【adidas／BLACKPINK／Jennie／MK仔】隨著本月BLACKPINK成員Rosé成為PUMA全球品牌大使後，雙方首項企劃便是重新引領Y2K年代產物Speedcat OG鞋款回歸，無疑這款2000年誕生的賽車鞋正正擁有當下潮流鞋履最重要一環，就是薄底細節，雖然這風潮好像還未絕對成熟，但相信經過近日BLACKPINK另一成員Jennie親身演繹adidas跆拳道鞋Taekwondo SMII-LS復刻作過後，薄底鞋履必定是下半年的時尚重點。



Jennie親身演繹adidas跆拳道鞋Taekwondo SMII-LS復刻作（jennierubyjane）

這兩年間Y2K元素影響着整個街頭潮流發展大家有目共睹，但本年跟隨全球時尚風氣的改變，尤其在鞋履設計趨勢上，可慢慢地察覺不少品牌也逐漸放棄誇張厚底鞋款，隨之而來就是薄底設定，無獨有偶地本年最具話題性的人氣球鞋Miu Miu聯乘New Balance 530亦是薄底款式。

這次adidas Taekwondo SMII-LS跆拳道鞋回歸不是未有先兆，眼見「兄長」PUMA重新將Speedcat OG作為本年重點項目，迅即攻佔時尚圈成為倫敦、柏林、韓國等全球時尚之都的耀眼新星，adidas也並沒有怠慢腳步馬上復刻品牌的經典作品Taekwondo SMII-LS，再有策略地交由Jennie作親身示範，僅僅一躺紐約之旅的一則帖文已得到極大迴響並被瘋傳，Jennie身穿一件HYSTERIC GLAMOUR賽車皮褸搭配百褶裙，腳上穿用黑色版本的adidas跆拳道鞋及絲帶吊色黑襪，整套衣物除了保留Jennie的可愛氣息之餘，更展現出Y2K型格之美，本以為難以融入造型的adidas跆拳道鞋卻毫無遺和感。

Jennie親身演繹adidas跆拳道鞋Taekwondo SMII-LS復刻作（jennierubyjane）

Jennie親身演繹adidas跆拳道鞋Taekwondo SMII-LS復刻作（jennierubyjane）

屬於Y2K年代產物的adidas Taekwondo SMII-LS，顧名思義專門為跆拳道運動而創作，來到本次復刻之作中，鞋款傳承以往俐落輪廓與氛圍，物料由柔軟皮革製成，提供舒適腳感，鞋面亦保留壓印上adidas Logo的皮革及前掌縫線，鞋底方面當然是低調的橡膠薄底確保抓地力。

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順帶一提，相信各香港80、90後的香港朋友應該對adidas Taekwondo絕不陌生，全因2010年左右，各大討論區也廣傳着一張的照片，更被惡搞成「adidas x Gucci」海報，相中一眾各散發着江湖味的朋友身穿黑色上衣，着上窄牛，腳踩adidas「功夫鞋」與Gucci腰包為之一振。在Adidas Samba、Gazelle、Spezial熱潮過後，adidas Taekwondo會否因Jennie加持而洗脫過往形象呢，大家拭目以待吧！