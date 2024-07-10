Travis Scott穿祖雲達斯訓練服演出　是真球迷還是貪大Logo設計？

【Travis Scott／Blokecore／Lotto／Kappa／祖雲達斯】談起時尚音樂人Travis Scott，馬上必聯想到他跟Air Jordan的聯乘「倒勾」AJ1球鞋，但隨著Blokecore熱潮的興起，近日Travis Scott於瑞士及法國兩次音樂會中均以復古波衫造型現身，無獨有偶地揀選了意大利甲組足球老牌勁旅「老婦人」祖雲達斯的復古球衣，向來對時尚有着前瞻性的Travis Scott並不是穿上最熱門的主、客場版本，而是挑選90年代的訓練波衫，究竟Travis Scott真的是祖記忠實粉絲，還是只鍾情於當年大Logo設計呢？



Travis Scott穿上祖雲達斯復古訓練球衣（kaufleutenclub）

日前Travis Scott於瑞士知名夜場Kaufleuten Club Zurich演唱之時，他一身全黑造型站在DJ檯上，腳踏Jordan Jumpman Jack，上身卻穿上了一款前後也印有祖雲達斯（JUVENTUS）Box Logo的Kappa長袖球衣，但這款波衫有別於主、客場的設計，刪去了當時祖雲達斯的隊徽，兩邊手袖、右胸前與背脊均注入多個Kappa雙人標記，亦注入當時Liberta Digitale贊助商標誌，讓球衣散發出90年代的大Logo時尚魅力，然而這款球衣原來是1998至1999年球季的祖記訓練波衫。

Travis Scott穿上祖雲達斯Kappa復古訓練球衣（kaufleutenclub）

本以為Travis Scott身穿祖雲達斯練習服只是巧合與偶然，但7月6日Travis Scott前往法國為Medusa Cannes高級餐廳表演當天，他再一次着上另一款JUVENTUS短袖訓練波衫，這次的款式並不是Kappa出品，而是2002至2003球季的Lotto款式，代表著老婦人的全黑配色，於中胸位置以打戙方向印有JUVENTUS字樣，兩邊亦印上祖雲達斯隊徽、意大利國旗及Fastweb贊助商，兩袖同樣以特大形態移植Lotto Logo。

Travis Scott穿上祖雲達斯Lotto復古訓練球衣（medusa_cannes）

不知道下一次Travis Scott會否再次選用其他祖記訓練波衫出演，將Blokecore Training Jersey風潮推向高峰。

Kappa祖雲達斯訓練球衣（Clive Brunskill/Allsport/Getty Images）

Kappa祖雲達斯訓練球衣（Clive Brunskill/Allsport/Getty Images）

Lotto祖雲達斯訓練球衣（Photo by Laurence Griffiths/Getty Images）

Lotto祖雲達斯訓練球衣（Photo by Laurence Griffiths/Getty Images）

對於一眾潮流迷來說，Travis Scott與Air Jordan 1好像經已劃上等號，最近兩者在網絡上也再次流出全新配色版本，包括為「THE WHITE PARTY 2024」訂製全白別注以及2025春夏朱古力配色，不過就在最近兩次表演之中，Travis Scott便以行動證明，Nike不只是他唯一會着用的品牌！