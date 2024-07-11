復古風潮｜Stussy解構重組Nike經典LD-1000　重現Old School魅力

【Stussy／Nike／LD-1000／聯乘】本年初網絡中流傳了一張Stussy與Nike的聯乘LD-1000復古跑鞋Sample諜照，經已成為不少時尚鞋迷的討論話題，但當時還未有進一步的官方確認，讓此消息不了了之。苦等半年後，最近雙方終於正式發佈全新聯名系列，攜手推出滿載夏日海灘風情的衝浪作主題設計，Stussy與Nike的別注焦點作LD-1000最終完成版本也跟隨上架，此萬眾期待的Old School風跑鞋能否令Nike重震聲威？



Stussy x Nike LD-1000（Stussy）

環觀近年Nike在運動品牌市場佔有率開始下滑，在adidas、Puma、ASICS等競爭對手的強勢衝擊下，從2024年一月至今Nike股價已下跌30%，加上營業額相較去年同期低，近日Nike將會調低2025年預計銷售額，可見品牌在營運上也頗為嚴峻，急需推出更多創新產品重整旗鼓，然而眼見首要對手adidas在這兩、三年間憑着一對復古球鞋Samba席捲全球，Nike不得不重投Old School風跑鞋的懷抱，而第一波的改革就是與Stussy重新推出坊間球鞋迷也引頸以待Nike LD-1000。

Stussy x Nike LD-1000（Stussy）

Nike股價持續下跌（Google財經截圖）

於1977年誕生的Nike革命性的長跑鞋履LD-1000，絕對是品牌傳奇款式之一。來到本年夏季Nike率先攜同Stussy合作推出聯名別注鞋作試試水溫，兩大單位決定透過衝浪元素作為創作基礎，鞋履保留LD-1000的經典輪廓，鞋帶、鞋頭保護位置繼續沿用麖皮材質，鞋踭印有Stussy字樣，卻在整體鞋身轉用了透氣度高的網眼物料，兩側Swoosh Logo更嶄新地以刺繡工藝製作，呈現着海岸波浪形態，鞋舌亦換成Stussy字樣的定製布標，不過最讓人最為回憶的必定是中底注入泛黃造舊感，配搭Waffle抓地鞋底完美散發出復古氣息。

Stussy x Nike LD-1000（Stussy）

Stussy x Nike LD-1000（Stussy）

Stussy x Nike LD-1000（Stussy）

相信這次Stussy聯乘Nike的LD-1000定必被受各位追捧，原因很簡單，皆因自從2007年為慶祝30周年紀念後，Nike一直把這舊物存於檔案中未曾作復刻過，但近月再有消息指出，Nike預計將於下半年的秋冬季大力推動LD-1000的全面回歸，苦等十七年過後，各鞋迷有否終於等到她的回來而為之興奮呢？下一步重推的會是Nike的LDV、Waffle Racer、Sting還是Daybreak呢？

Nike 70年代舊海報廣告（Nike）

除了聯名Nike LD-1000之外，兩大單位亦推出了多款衣物與配件讓系統更加完整，包括太陽眼鏡、沙灘短褲、5-Panel帽子、沙灘袋、衞衣套裝等等，再細看企劃的衝浪宣傳短片，片中的滑浪板會否也在不久一拼推出呢？那便繼續留意相關報道吧！

Stussy x Nike Sunglasses（Stussy）

Stussy x Nike Sunglasses（Stussy）

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