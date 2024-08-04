Lemaire與法國老牌重塑Croissant 　牛角包手袋織成三形態漁網包

【Lemaire／Croissant Bag／Balenciaga／手袋】自2023年BLACKPINK成員Jennie在個人IG上載了一張揹着Lemaire Croissant皮袋後，令這「牛角包」一夜成名被受追捧的IT Bag之一。Lemaire再次推出全新版本Croissant Filt Bag，以經典牛角包為創作軸心，並聯乘法國百年編織漁網袋佼佼者FILT攜手合作，推出可裝嵌、拆卸的時尚高級網袋，為牛角包添上法式浪漫日常氣息。



由前Hermès總監Christophe Lemaire創立的Lemaire，向來品牌也散發着法式隨性靜奢風的時尚美，當中也不得不提前伴侶、創意總監Sarah-Linh Tran，縱然於2021年兩位結束了15年情侶關係，但在工作層面上亦是最有默契的合作夥伴，當中雙方共同設計出以牛角包為靈感的Croissant Bag更成為Lemaire標誌作品。

Jennie演繹Lemaire Croissant牛角包：

最近Lemaire再度延續着牛角包熱潮推出全新Croissant Filt Bag系列，顧名思義即是與法國最歷史悠久的漁網袋單位FILT的聯乘版，FILT誕生於1860年，透過傳統手作編織工藝來打造高質耐用的法式日常網袋，這次已經是Lemaire與FILT第二回合作，在首波企劃Filt Net Shopping Bag的袋款系列中只是利用織網技藝製作出手提包。

LEMAIRE CROISSANT FILT BAG（LEMAIRE）

LEMAIRE CROISSANT FILT BAG（LEMAIRE）

LEMAIRE FILT NET SHOPPING BAG：

+ 5

來到這次Lemaire與FILT結合經典牛角包來創作出全新單品，為牛角包作全新演繹，整個Croissant Filt Bag在法國製造，外層便移植可拆卸的編織漁網，更注入柔軟小牛皮帶供束緊袋口，內部保留由防水尼龍製成Croissant Bag，用家們可自行隨心所欲地改變袋子組合，猶如一個價錢可有着三種形態的享受。

LEMAIRE CROISSANT FILT BAG（LEMAIRE）

LEMAIRE CROISSANT FILT BAG：

+ 5

同場加映，Balenciaga同樣在2024年秋冬季度中也設計出日常漁網手提包，並命名為24/7 Tote Bag，大型容量可放滿一整天外出用品，難道漁網設定將會成為下半年的焦點包款作品？