巴黎奧運｜吉澤戀金牌路無大品牌贊助　神奈川滑板小店成最大功臣

【吉澤戀Coco／巴黎奧運2024／滑板】全球觸目的奧運會無疑是不少默默耕耘「小人物」發光發熱的舞台，尤其是一些非主流的運動，自東京奧運會以來，國際奧林匹克委員會一直添加從前並不納入競賽層面的項目，於本屈巴黎奧運會中，滑板再次讓觀眾們見證了歷史，原本寂寂無名的日本小妹妹吉澤戀（Coco Yoshizawa）向世界展示了不可能中的可能，首次參加奧運女子街式滑板賽已勇奪金牌，也令人認識了一直在背後協助她成為滑板高手的這間神奈川滑板店——ACT SB。



吉澤戀Coco（teamjapanjoc）

吉澤戀Coco與赤間凜音Akama Rizu（Getty Images）

現年僅14歲、居於神奈川縣相模原市的吉澤戀，在七歲之時才因為哥哥關係開始接觸滑板，沒有智能手機的她只會在公園自學，偶爾也會向神奈川滑板店ACT SB老闆和大哥哥請教，然而直至東京奧運會2016，這位天才與家人在電視前觀看女子滑板比賽，發現當年金牌得主西矢椛（Momiji Nishiya）以一招「Big Spin Frontside Boardslide」（滑板旋轉270度，然後落在欄杆滑下）獲得金牌後，才驚覺原來自己一直學會的技巧已達到非玩玩的程度。

吉澤戀Coco於巴黎奧運會2024（Getty Images）

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吉澤戀Coco與父親（coco_y_0922）

自此之後，縱然沒有贊助商、經理人的吉澤戀，全憑父親努力工作賺取旅費與女兒到各地比賽，為了能伴隨女兒實現滑板夢，年過半百的吉澤先生更與吉澤戀一齊學習滑板，最終順利獲得巴黎奧運會參賽門票，年紀輕輕有此成績也不得不提一直在背後支撐吉澤戀的社區滑板店ACT SB。

ACT SB Store（ACT SB Store）

ACT SB作為神奈川縣相模原市第一家專業滑板店，由老闆寺井裕次郎（Yujiro Terai）於2016年創辦，座落於小山滑板公園附近，主要提供售賣一系列滑板裝備，店舖雖小但已能提供足夠裝備給予社區的滑板愛好者，店舖除引入不少滑板品牌外，亦自家設計Tee、衛衣、滑板、帽子及貼紙等單品，相信經過Coco奪金之後，ACT SB將會受到世界各地的板友關注。

寺井裕次郎（Yujiro Terai）設計的ACT SB自家滑板（ACT SB）

寺井裕次郎（Yujiro Terai）設計的ACT SB自家滑板（ACT SB）

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為了大力推廣滑板運動，寺井裕次郎於2022年再把一個倉庫改建成名為「ACT SB Park」的室內滑板場，用作為ACT SB School教學場地，同時亦開設了ACT SB YouTube頻道，當中更有不少Coco未成名之前的訪談與滑板短片可觀看。