張家朗奪金｜劍神中指雙戒指跟他創衛冕歷史　認識他心愛首飾品牌

【張家朗奧運再奪金/ 劍擊／世一／香港奧運金牌／巴黎奧運2024】張家朗在巴黎奧運男子個人花劍決賽勇奪金牌，不僅打破香港奧運隊個人選手的金牌紀錄，更成就花劍項目68年來首位衛冕選手！大家焦點除了落在張家朗進擊出劍的英姿，也留意到其手上耀眼的首飾，除了大家熟悉奢華品牌，Cartier的Love系列手鐲和Van Cleef & Arpels的Alhambra四葉草手鏈，張家朗右手中指上的兩枚HOORSENBUHS戒指也引人注目，這就如象徵著雙重的好運，為他贏得奧運第二金，現在一起來認識這美國首飾品牌。



張家朗奪金，他手上有很多耀眼的首飾。（Getty Images）

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HOORSENBUHS的名字可能對不少人來說仍有些陌生，但她卻是近年來迅速崛起，成為歐美時尚界炙手可熱的美國高級珠寶品牌。品牌創辦人Robert Keith，出身於攝影界的設計師，他巧妙地將家族的航海歷史與現代時尚元素融合，打造出獨具風格的珠寶作品，吸引了眾多名人明星與時尚人士的青睞。

而HOORSENBUHS的故事要從Robert的童年說起。他在一次整理其曾祖父遺物的過程中，偶然發現了一張黑白照片，照片中是一艘16世紀的荷蘭商船，原來是他祖先所經營的，用於交易貴金屬和寶石的船隻，那巨大的船體和錨鏈給Robert留下深刻的印象，也激發他對探索和珍貴事物的熱愛，船身兩側以白色油漆鮮明地寫上HOORSENBUHS，這後來亦成為Robert創立品牌的名稱。

多年後，Robert跳出攝影舒適圈，開始嘗試設計珠寶，2005年他以祖先的船隻命名，正式創立了HOORSENBUHS品牌。他以家族的航海歷史和70年代厚重珠寶風格為靈感，設計出以厚重感為特色的作品，即使是精緻的項鍊、手鐲、戒指和耳環也保留了這種風格。品牌最具辨識度的Tri-Link系列，靈感正是源自船錨和繩索，環環相扣的設計運用於戒指、手鏈和頸鍊之上，易認又易襯，成為品牌最經典的設計之一，至於香港世一劍神張家朗右手中指上兩枚戒指，就是Tri-Link系列。

HOORSENBUHS的崛起，也與品牌總監Kether Parker的加入密不可分。Kether於2007 年加入品牌，她將時尚觸覺融入品牌設計，令HOORSENBUHS 的形象更趨前衛時尚。二人合作所產生的化學作用，讓品牌迅速受到一眾荷里活紅星的追捧，David Beckham、Pharrell Williams、Rihanna、Brad Pitt等，當然還有香港的張家朗，全是品牌星級用家。

張家朗奪金，他手上有很多耀眼的首飾。（Getty Images）

HOORSENBUHS設計全由自洛杉磯聖莫尼卡家總部的工作坊以人手製造，不過品牌成功

不僅僅來自精緻的設計和精湛的工藝，更源於品牌對品質和細節的執著。品牌除了推出入門的純銀款式外，更推出18K黃金、玫瑰金和白金多款貴金屬，甚至鑲鑽石版本，並設有不同男女尺碼選擇，可以滿足到不同口味的珠寶首飾愛好者，難怪HOORSENBUHS能短時間在高級珠寶界佔有一席位。