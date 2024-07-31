奧運外時裝合作　Stone Island聯乘加拿大籃球隊熱身服因這個人？

【Stone Island／籃球／聯乘】巴黎奧運會2024各運動項目競賽正發展得如火如荼，不少品牌及設計師亦成為此全球盛事的官方支持單位，例如Louis Vuitton創作奧運官方獎牌托盤與獎牌攜帶員的指定服裝，美國塗鴉大師Futura為美日韓設計霹靂舞服裝，近日意大利機能品牌Stone Island同樣跨界別參與製作運動服的行列，不過卻與奧運無關，其合作夥伴是加拿大職業籃球隊Scarborough Shooting Stars。



Stone Island聯乘Scarborough Shooting Stars（Stone Island）

相信不少球迷再熟悉籃球文化，但對於Scarborough Shooting Stars確實有點陌生，皆因球隊是位於加拿大的一隊職業籃球隊，僅在2021年成立，並在2022年才正式出戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL），雖然是全職籃球隊，但可能大家會心裏不禁有疑問，為何Stone Island不選擇跟大家比較熟悉的NBA球隊合作呢？這不是更有曝光率嗎？然而撮合這次雙方聯名，全因Scarborough Shooting Stars的背後擁有人便是音樂廠牌OVO Sound的其中一名成員——Nicholas "Niko" Carino。

Scarborough Shooting Stars球隊擁有人Nicholas “Niko” Carino（Stone Island）

Stone Island聯乘Scarborough Shooting Stars（Stone Island）

Nicholas "Niko" Carino在音樂、潮流領域中均是一名舉足輕重的多媒體創作人，其興趣以籃球為首，三年前便與另一球隊持有人Sam Ibrahim一同創立職業籃球隊Scarborough Shooting Stars，直至近日更跨界迎來與Stone Island的首次聯乘企劃。

Scarborough Shooting Stars隊照與Nicholas “Niko” Carino（Stone Island）

Stone Island與Scarborough Shooting Stars這次以一系列熱身服作為設計主軸，物料上採用尼龍纖維打造，提供透氣與保溫功能，並採用Stone Island引以為傲的定製染色完成，讓單品除了呈現球隊主色之一的全黑配色之外，還有一種金屬質感，在不同燈光下更散發出彩虹閃耀的外觀，熱身服上當然亦注入Stone Island布標及富低調感的黑色Scarborough Shooting Stars刺繡標誌，此聯名服也在7月26日對陣Vancouver Bandits比賽日率先亮相。

Stone Island x Scarborough Shooting Stars（Stone Island）

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為慶祝本回別注系列，兩大單位選用上Scarborough Shooting Stars主場Toronto Pan Am Sports Centre作為發佈會場地及拍攝宣傳照來迎合主題，整個籃球場也打造成彷彿滿載機能感的氣息，相信自此之後Scarborough Shooting Stars球隊一詞定必記在大家腦海中。

Stone Island以Scarborough Shooting Stars主場Toronto Pan Am Sports Centre作發佈場地（Stone Island）