動漫盛事來襲！Lacoste攜《ONE PIECE》合作　創鱷魚封面聯名系列

【《ONE PIECE》／Lacoste／海賊王／漫畫／聯乘】香港動漫電玩節2024正式開鑼，一眾動漫迷已苦等守口多天，為了排頭位率先入場購買心頭好。而香港以外，遠在日本那邊近日同樣在時尚圈掀起一陣動漫風，除SAINT MICHAEL推出於2009年上映的《夏日大作戰》（Summer Wars）復古主題Tee系列外，網球時尚品牌Lacoste的日本支線也大玩《ONE PIECE》（海賊王）第1106話封面，將本來虛擬的鱷魚Tee繪圖實體化為系列主題！



Lacoste x《ONE PIECE》系列（Lacoste_tokyo）

《ONE PIECE》第1106話封面（One Piece Wiki）

日本國寶級王道漫畫《ONE PIECE》由漫畫家尾田榮一郎繪製，自1997年起在《週刊少年JUMP》開始連載，至今二十七年來依然延續着故事發展，雖然最新章節來到第1121話，不過近期日本Lacoste便以第1106話的封面作為創作靈感，皆因封面繪圖中可發現站在妮歌魯賓（Robin）旁邊的一隻虛構人型鱷魚穿上了一件寫有「LACOSTA」兼印有《海賊王》畫風的鱷魚圖案T恤，而原來這些封面也是應讀者要求要繪畫的，難道這位讀者是日本Lacoste的同事嗎？

Lacoste x《ONE PIECE》系列（Lacoste_tokyo）

Lacoste x《ONE PIECE》（Lacoste_tokyo）

作為首次Lacoste與《ONE PIECE》的聯乘系列，雙方是次合作別具意義，Lacoste創作團隊原汁原味地把第1106話的封面黑白線性畫作實體化，移植到各款Tee中，當然在T恤設計上，封面的「LACOSTA」轉回品牌名稱「LACOSTE」，但《海賊王》畫風的鱷魚圖案卻一模一樣，另外系列亦推出印有整頭漫畫鱷魚以及整張封面的款式，除此之外當然有經典Polo Shirt單品，左胸透過上下並排形態，繡上原版與漫畫鱷魚標誌，更有衛衣、帽子、襪子等產品，全日本製造，相信一眾海賊迷必為之瘋狂。

Lacoste x《ONE PIECE》Polo Shirt（Lacoste_tokyo）

Lacoste x《ONE PIECE》Printed Tee（Lacoste_tokyo）

Lacoste x《ONE PIECE》Printed Tee（Lacoste_tokyo）

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為了讓本回聯名更有凝聚力，宣傳照模特兒亦邀請得日本演員石井杏奈拍攝，石井杏奈也憶述她父母均是《海賊王》忠實粉絲，耳濡目染之下石井杏奈自己都成為了一名「海賊王」，無獨有偶她的樣貌跟身型與第1106話封面上妮歌魯賓非常相似。