藤原浩驚爆跟Cartier合作？預計fragment別注是聯乘王最愛的Tank

【fragment design／Cartier／Tank／藤原浩】多年來作為古董錶迷的藤原浩（Hiroshi Fujiwara）也會不時於IG上分享個人收藏的稀有珍品，Rolex勞力士等腕錶除了在二手市場價值高昂之外，其罕有度同樣誇張，有些型號更是有錢未必買到。近年「聯乘王」藤原浩愛上跟品牌合作自我定製聯乘錶款，近日更發佈了一張寫有「Cartier, THE 2024 STYLE ET LUXE」標記的帖文，難道是fragment design聯名Cartier的預告？



本年初藤原浩同樣在IG中上傳了一則帖文，照片清晰可見是一枚近年人氣甚高的Cartier 黑面縞瑪瑙Tank Must，看似沒有甚麼特別之處，但藤原浩卻巧妙地自行將皮革錶帶換成與錶面同色的Nato尼龍織帶，讓本身散發出正裝感的Dress Watch馬上呈現出一份隨意日常風，藤原浩會否就是這次舉動令他燃點起與Cartier合作的觸發點呢？雖然暫時還未清楚fragment design聯乘Cartier是否成真，亦不知道會以型號創作，但如果確定成事的話，不難相信黑藍Nato帶、閃電Logo與FRGMT字樣等藤原浩經典元素均會移植到腕錶上！

藤原浩曾在IG分享Cartier黑面縞瑪瑙Tank Must（IG@fujiwarahiroshi）

原裝Cartier Tank：

藤原浩向來了解自己玩錶的深層心態，他不會單純以價錢高低來作購入指標，而是他清楚自己喜好與合適款式，更不時玩客製與品牌進行聯乘企劃，早2010年間經已聯同改錶品牌Bamford Watch Department大玩客製改裝Rolex，亦會自行把Rolex舊裝黑面Air-King換上Chrome Hearts十字花錶帶，低調而不失霸氣，盡顯他獨特的高級潮流品味格調。

藤原浩個人收藏Rolex Submariner 6200（IG@fujiwarahiroshi）

藤原浩個人收藏Tudor Submariner 7928（IG@fujiwarahiroshi）