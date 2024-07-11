UNDEFEATED x Air Jordan 4復刻消息曝光！當年一度炒到2萬美金

2005年街頭潮流品牌UNDEFEATED攜手Jordan Brand，打造了一款全球僅有72雙的 Air Jordan 4親友限定。



極稀少的數量加上當年四代的火熱人氣，使該雙鞋款於市面上一度炒到2萬美金，是 Jordan天價鞋款中的代表之一。

有消息傳出，UNDEFEATED x Air Jordan 4將於明年進行復刻。（X@Sneaker Bar Detroit）

而近期卻有消息傳出，UNDEFEATED x Air Jordan 4將於明年進行復刻，屆時有望以市售形式回歸於鞋迷們眼前。

UNDEFEATED x Air Jordan 4整體鞋身以品牌標誌性的軍綠色作為主體，雙方後續也有推出相應色系的聯名系列，是以Air Jordan 37為主角詮釋該經典配色。在Air Jordan 4的傳奇輪廓下，輔以軍綠色麂皮以及亮眼的橘色元素，呈現濃厚的軍事潮流氣息。當年限量72雙的不凡身份，讓該雙鞋款當時漲到2萬美金，是漲幅到天價的神級球鞋代表。

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UNDEFEATED x Air Jordan 4最早於 2018 年就傳出復刻消息，不過當時卻沒有更準確的日期，隨後便無疾而終。最近網路上再度釋出情報，這次明確指出將於 2025 年夏季登場，看來復刻機會十分濃厚，當年想入手的鞋迷們務必把握機會。

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