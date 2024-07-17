On研發LightSpray噴塗無縫未來跑鞋　機械臂三分鐘完成一體化製作

【On／LightSpray／科技／跑鞋】近年瑞士鞋履品牌On確實在運動鞋界好評如潮，皆因On向來均以創新為出發點，製作目標以縫放人體工學最大化的作品，在市場中已有能力衝擊Nike、adidas等傳統品牌，而On最新設計的跑鞋Cloudboom Strike LS更誇張地透過獨自研發的LightSpray技術，以一個淥杯麵的時間製作出這款未來跑鞋！



On Cloudboom Strike LS（On）

當今科技日新月異，如能在衣物鞋履的製作過程中好好善用技術，絕對能夠在人力、時間、環保上減輕成本及浪費機率，達至事半功倍的效果，尤其在運動單品這類消耗品上，自2010年創立至今才短短十四年左右，On一直不斷尋求全新製作方法來設計鞋款，當中最為人熟悉的的CloudTec中底更是品牌代表作，不過設計團隊沒有在這款經已存在了十多年的技術而停步，On近日再次跳出舒適圈，自豪地在競爭激烈的跑鞋市場上宣佈，首對搭載革命性「LightSpray」技術的跑鞋On Cloudboom Strike LS正式推出。

On Cloudboom Strike LS（On）

On Cloudboom Strike LS（On）

LightSpray是On近五年來致力研發的一項嶄新技術，由靈感、製作過程至跑手體驗各個範疇中也將徹底改變跑鞋產業，LightSpray是一種自動噴塗成型的嶄新技術，配合On獨創的機械手臂，將編織物料塗層360度均勻地注入到鞋面之上，有效製造一雙超輕量的一體性鞋履，另外此科技能有效讓製鞋步驟中的多部分流程序簡化，在短短三分鐘經已能讓跑鞋完美地誕生，相比其他跑鞋的製造方法，LightSpray的碳排放量減少高達75%。

On Cloudboom Strike LS以LightSpray與機械臂製作（On）

On Cloudboom Strike LS的設計上，刻意刪去鞋帶以及去除縫線位置，配合LightSpray的透氣、輕盈與支撐性，除了有助跑手發揮最佳表現之外，鞋底貫徹採用Double Helio HF超泡沫打造CloudTec鞋底，其緩衝力與回彈性也毋庸置疑，整鞋跑鞋的重量僅是170克，是On創造迄今為止最輕鞋履。

On Cloudboom Strike LS（On）

早在本年4月時分，肯亞女除長跑手Hellen Obiri便是穿用On Cloudboom Strike LS參加第128屆波士頓馬拉松，並勇奪女子組冠軍。