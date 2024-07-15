F1車手咸美頓破紀錄後轉跑道？　獲Kim Jones邀成Dior客席設計師

【Dior／咸美頓】數日前於一級方程式賽車中，F1的七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在主場奪冠為英國爭光，破紀錄第九度在銀石贏得分站冠軍，相隔945日再度高舉F1獎杯的咸美頓於近日再次打破另一紀錄，官方宣布作為Dior首位賽車運動員的品牌客席設計師，將攜同Kim Jones創作男裝別注系列。



近年間時裝與運動確實有着密不可分的關係，但這兩大元素最常出現都是在足球層面上，Blokecore風潮經已是一個不能反駁的實例，而最近英國F1冠軍車手咸美頓便一改這個慣性，由賽車跑道轉入時裝舞台，被Dior男裝創意總監Kim Jones所邀請，以車手之名進駐高級時裝世界，晉升為男裝客席設計師一員，據悉Dior更會為咸美頓開設一個全新別注系列，透過可持續發展原則以及對非洲文化的熱愛為軸心，作品將會注入賽車元素還是有另類風格呢？本年10月17日便自有分曉！

咸美頓擔任Dior客席設計師（Dior）

咸美頓擔任Dior客席設計師（Dior）

作為首次成為Dior客席設計師的咸美頓其實絕非首次擔任服裝總監一職，他個人實驗性品牌+44也經常推出一系列富有藝術氣息的Streetwear作品，當中為人熟悉的定必是與日本國寶級藝術家村上隆的聯乘作，其中上年更聯同另一日本插畫家空山基攜手創作出散發着未來感的賽車頭盔與服飾系列，咸美頓並將這款印有平治標記的發光護目鏡頭盔帶到跑到上馳騁沙場，不知道2025年離開效力11年平治車隊轉投法拉利的他會否再度製作出別注頭盔，請拭目以待吧！

咸美頓個人品牌+44（IG@plus44world）

+44 x 村上隆：

咸美頓穿上村上隆客製M65 Fishtail Parka與+44聯乘T裇（IG@lewishamilton）

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咸美頓 x 空山基：

咸美頓與空山基合作設計賽車頭盔（IG@lewishamilton）

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咸美頓向來無論在賽車場內外也被譽為是最懂穿搭的F1賽車手，相信除了一級方程式賽車以外，時裝便是他的第二最愛，經常在時裝騷、廣告、活動露面，他的一身造型每次都必定成為相機焦點兼富有參考性，環觀咸美頓的個人IG更見明顯。

【咸美頓時尚穿搭一覽】