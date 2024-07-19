蘇富比創下最高恐龍化石拍賣成交紀錄　完整劍龍化石Apex重現眼前

【Sotheby’s／劍龍／化石／蘇富比／拍賣】人類自小對於未知過去的事情有着濃厚好奇心，尤其在恐龍世界中，難怪《侏羅紀公園》電影在當年能創下全球電影票房最高紀錄，同時也是史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導生涯中票房最高的電影，可見此文化在人類歷史中絕對是永無休止的探索領域，日前史前恐龍再一次成為全球矚目焦點，一具被命名為「Apex」、至今最完整的劍龍化石以高達4,460 萬美元（約3.47億港元）成交，創下了國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）史上最高化石拍賣紀錄。



Apex劍龍化石（Sotheby’s）

這具Apex劍龍是迄今出土全球最大的恐龍化石，經過恐龍鑑定專員定為侏羅紀晚期約1.5億年前的生物，出土於美國科羅拉多州莫弗特縣，該地區被廣泛認為是「恐龍國家紀念區」，古生物學家Jason Cooper於2022年開始進行挖掘工作，並與蘇富比拍賣行的密切合作，從挖掘、修復至組裝整個過程也紀錄下來，花了兩年時間最終將整具歷史性骸骨重現大家眼前。

Apex整體身高約11英尺，從鼻子到尾部的長度近27英尺，股骨長45寸，完整度高達70%，全副骨架由約319片骨頭組成，其中254片為化石，其餘則是3D列印或雕刻製成，所有化石由一尊可用於展覽的鋼架所支撐着，該標本沒有顯示Apex有任何打鬥的傷痕跡象，是至今最完整的劍龍化石。

Apex劍龍化石（Sotheby's）

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Apex劍龍化石示意繪圖（Sotheby's）

美國時間7月17日，Apex登上了蘇富比紐約拍賣行開始進行競投，總共七位買家在半小時內爭相出價，原本預計成交額大約估算在400萬至600萬美元之間，結果卻創下史上最高化石拍賣紀錄，一名買家以4,460萬美元投得劍龍化石，成交價也超越了蘇富比於2020年以3,180萬美元（約2.47億港元）成交的暴龍化石「Stan」，以及現展覽於美國芝加哥菲爾德自然史博物館，於1997年以820萬美元（約6.4千萬港元）成交的史上第一具暴龍化石「Sue」。

暴龍化石「Sue」（Wikipedia）