_J.L-A.L_ x HOKA Clifton 9新聯名曝光！設計猶如揮灑汗水後結晶

近年因為Gorpcore風潮而興起的英國設計品牌_J.L-A.L_， 創辦人Jean-Luc Ambridge 從DIY改製機能服起家，並受到GOLDWIN賞識創立GOLDWIN 0支線，連帶讓自身品牌也受到注目。



繼2023年推出HOKA Tor Ultra Hi & Low廣受好評後，近期設計師本人在社群網站搶先分享2025年春夏計劃推出的Clifton 9，獨特的外觀還引發一陣討論。

_J.L-A.L_ x HOKA最新聯名Clifton 9（IG@le.syndrome）

將努力運動後的結晶散佈在鞋款上

_J.L-A.L_ x HOKA這款全新的Clifton 9聯名鞋採用經典的「燕麥奶/大麥」配色，鞋面維持原來的針織跑鞋鞋面，並透過有如結晶的裝飾，散佈在整個鞋面，從鞋身到鞋帶一路延伸到鞋內襯，在大底也有一點結晶乾掉的痕跡存在，這種獨特的設計營造出，有著海水乾掉鹽份結晶在鞋身上的感覺，或也代表著努力運動後汗水乾掉的痕跡。

但這樣結晶延伸到內襯，在穿著上可能還有點較不舒適，目前還在研發階段，就要看明年正式發佈的鞋款，最終會呈現的設定。

_J.L-A.L_ x HOKA Clifton 9：目前還未有發售資訊



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