KITH x BIRKENSTOCK新聯名！Braided London高質感夏日新色登場

去年底KITH x BIRKENSTOCK推出全新聯名鞋款Braided London ，以旗下經典London鞋履注入編織，讓整體感造成更加突出，一開賣便迅速售罄。



隨著夏季到來，雙方再次攜手，帶來全新的夏日新色。

KITH x BIRKENSTOCK London（IG@kith）

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KITH x BIRKENSTOCK London聯名鞋款正式登場

KITH x BIRKENSTOCK全新系列的完整單品終於揭開了神秘面紗，再次在經典鞋款上London融入了編織裝飾，不禁讓人聯想到Nike Footscape Woven鞋款，不過這次注入了夏日滿滿載的色系，像是高質感的米灰色和薰衣草紫兩款新色，完美展現了KITH一貫的高級奢華風格。KITH x BIRKENSTOCK聯名鞋款Braided London新色已於7月12日在KITH官網及門市開賣，有興趣的朋友千萬別錯過了。

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