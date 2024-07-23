Labrum London為阿仙奴設計作客球衣　連繫球會歷史與非洲文化

【Arsenal／阿仙奴/ 英超／Blokecore／球衣】英超快將開鑼，在這個轉會窗重開期間，除了讓球迷們不停追Post監察愛隊球員轉會事誼之外，一眾球隊也陸續推出來季全新球衣為球迷們做足準備。近日英超傳統「Big 4」之一阿仙奴（Arsenal）繼發佈了主場球衣後，更推出了作客球衣，並聯同英國時尚品牌Labrum London合作設計，創作出富有非洲色彩的波衫作品，絕對是時裝滲透足球又一見證！



阿仙奴24-25季作客球衣（Arsenal）

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來到本回聯乘中，adidas便找來了同屬倫敦的時裝品牌Labrum London一同合作，為阿仙奴訂製作客球衣，細看其實兩大單位確實有共同元素，皆因現居於倫敦Labrum London的創辦人Foday Dumbuya出生於獅子山共和國，擁有非洲血統，是在倫敦長大的第二代西非移民，也是阿仙奴的死忠粉絲，而不用多說向來阿仙奴歷來均成就過不少非洲球員，例如簡奴、高路托尼、桑治與艾迪巴約等等，所以雙方一拍即合開展了這次合作。

Labrum London的創辦人Foday Dumbuya與Bukayo Saka（Arsenal）

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阿仙奴24-25季作客球衣（Arsenal）

於阿仙奴與Labrum London創作這款聯乘作客波衫中，以「From Africa to Arsenal and back again」作為主題，致力連繫着球會與非洲文化的堅韌關係，於創作上Foday Dumbuya投放大量非洲傳統元素在波衫上，並採用傳統顏色，如黑色、紅色和綠色作為衣領、三間以及球徽的配色設定，加上從腋下一直延伸到兩側，至到短褲兩旁的細節便移植非洲手工藝裝飾品中常見的圖騰紋理，增添不少時尚色彩，非常期待下季各球員穿上並馳騁沙場的畫面。

阿仙奴24-25季作客球衣（Arsenal）

除了作客球衣外，Labrum London更創作出其他聯乘別注單品，包括熱身運動衣、訓練外套、Tee等等，同樣融入非洲圖案，完美統一了整個系列。

Labrum London與阿仙奴別注系列（Arsenal）

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Labrum London與阿仙奴別注系列（Arsenal）

時裝元素由球場外延伸到球場內雖然不是首次，早年間Y-3與日本及西甲「銀河艦隊」皇家馬德里已創下先河，不過這次「兵工廠」確然是英超的首次，隨著Blokecore文化的發展，波衫在時尚街頭造型中已佔有一定位置。

Y-3與日本的合作：

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Y-3與皇家馬德里的合作：