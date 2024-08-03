Daiwa Pier39全黑配色呈現高級時尚感　改變以往日系City Boy印象

【Daiwa Pier39／中田慎介／戶外/ City Boy】日牌Daiwa Pier39全新2024秋冬男女裝系列，於這季作品設計與造型中出現新變化。創作總監中田慎介（Shinsuke Nakada）一直利用闊身、洋蔥式配襯模式示人，今次為了讓大家感受得到品牌的不同可能性，整個系列以黑色來呈現出高級時尚氣息，擺脫日系City Boy風格，提升Daiwa Pier39在時尚界的位置。



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在日本時裝圈打滾多年、經驗豐富的中田慎介，自2020年首季Daiwa Pier39成立至今已成為品牌設計師與擔任顧問一職，向來Daiwa Pier39所展現的輪廓也是跟隨中田慎介標誌式層次造型為軸心，而作品風格上大致是以近年間最具人氣的日系City Boy為主，將戶外機能單品透過日常穿搭營造出休閑氛圍，不過此當今大熱的配襯公式總有一天會慢慢變得過時，所以中田慎介便在本季一改品牌已固印象，將本來與高級時裝談不上關係的Daiwa Pier39作重新演繹。

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

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環觀Daiwa Pier39的2024年秋冬季度造型錄，最直接察覺到的改變便是在配色選用課題上，當然最簡單的操作就是以深色調來加強整體時尚感，尤其是永不過時的黑色，所以不難發現本季由頭到腳的多款單品均統一了採用黑色來設計，造型中並配上白與灰來點綴增添層次的立體度，有別與以往多季的鮮艷顏色配搭。

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

DAIWA PIER39 AUTUMN WINTER 2024（Daiwa Pier39）

除此之外，不論男、女模特兒的配搭中，Daiwa Pier39延續現代機能物料來詮釋美式軍事與戶外服，雖然還是經典的Oversized剪裁，但洋蔥式穿法確實減少使用了，在輪廓一環中換來是更加俐落的表現，再加上鞋履選用上放棄了球鞋、帆布鞋等休閑款式，取而代之是皮鞋、皮靴與皮製高踭鞋，大大植入了時裝美學基因，絕對是耳目一新的系列，不知道中田慎介等個人品牌Unlikely在秋冬季會否亦有時尚感轉變呢？