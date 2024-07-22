Dior男裝首席鞋履總監離任　Kim Jones好拍檔轉會LV與菲董合作？

【Thibo Denis／Kim Jones／Dior】日前執掌Dior男裝首席鞋履設計師Thibo Denis宣布離任，Kim Jones得力助手結束與Dior六年的賓主關係，雖然暫未得悉他將轉會到哪個品牌還是個人發展，但在這幾年間出自他手筆的作品，絕對值得再三回味。



自從六年前Thibo Denis擔任Dior男裝鞋履設計師一職後，首個隨之而來的變化是他個人IG帳號大受關注，現今坐擁着11萬粉絲，令Thibo迅即變為網絡紅人，皆因他不時在IG中分享仍未正式面世鞋作的諜照，以及上載一些設計時的心路歷程相片讓追隨者先睹為快，當中在2019年由Thibo Denis與Kim Jones共同設計的傳奇代表作Air Dior更讓他人氣急升，奠定了他在時裝鞋履界的絕佳名聲。

Thibo Denis身穿Air Dior的造型照（_thibo）

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如曾經歷過Dior與Jordan Brand聯乘Air Dior當年發售的時間，也應該很清楚這對傳奇鞋作在各鞋迷心目中的瘋狂程度，兩款高、底筒均打破了高級時裝、大眾運動球鞋與街頭潮流文化的傳統隔膜，將不同元素完美結合卻沒有任何違和感，反而凸顯了Dior的無限可塑性，重塑Nike經典Air Jordan 1的Air Dior，選用高級皮革並在意大利製作，經典淺灰色搭載「Dior Oblique」緹花Swoosh與水晶鞋底，絕對是Thibo Denis在Dior生涯中的代表作之一。

Thibo Denis另一標誌鞋作，又怎能不提Dior與Birkenstock的聯名系列，隨著Clog風潮近年來席捲街頭潮流，Thibo Denis作為時尚鞋履創作者已早於2022年率先找來德國Birkenstock合作，迎來Tokio Mule與Milano Sandal兩大款式，期後更自家設計出Dior Tears，與Birkenstock Boston有著異曲同工之妙。

Dior與Birkenstock聯名Clog（_thibo）

Thibo Denis穿用Dior與Birkenstock聯名Clog（_thibo）

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Dior Tears：

除此之外，Thibo Denis亦在這六年來相繼與Travis Scott、Shawn Stussy、Stone Island及Lewis Hamilton製作聯名鞋履，並帶來了多款Dior經典自家鞋作，包括B27、B30、B33、B35、B57與B9S等。

Dior x Travis Scott B713：

Dior x Shawn Stussy B23：

Dior x Shawn Stussy B23（_thibo）

Dior x Stone Island Collection：

Dior x Lewis Hamilton Collection：

環觀Thibo Denis的設計理念，並且瀏覽他IG上分享的造型照，可發現這位鞋履設計師與傳統時尚品牌創作總監散發着不一樣的氣質，Thibo Denis在穿搭上總帶有美式街頭、復古日系感覺，並且喜愛機能細節，對於Thibo Denis這次離任Dior是好是壞暫不能下定案，但無容置疑是這六年來他確實注入了不少新鮮想法到品牌之中，網民亦流傳Thibo Denis未來會加入Louis Vuitton，全因最後那雙為Dior 2025年春夏設計牛仔靴的帖文，猜想他的創作好像會與Pharrell Williams不謀而合！

最後，再細看Thibo Denis穿搭造型照：