Y2K最愛韓牌emis來襲　本地首間快閃店正式開幕還原首爾時尚魅力

【emis／Y2K／韓牌】近年Y2K造型全面席捲女生世界，相信也必歸功於韓式偶像文化所致，尤其是NewJeans、Aespa、TWICE與LE SSERAFIM等女團助攻，隨之而來的是成就了一系列復古風為形象主題的品牌，如熟悉韓國潮流的話，大家應該對近年間被受追捧的emis並不陌生，近日emis更跨境登陸香港，於旺角朗豪坊開設首間快閃店，原汁原味地把首爾專門店的裝置場景還原，讓各粉絲們猶如置身於韓國一樣。



emis人氣棒球帽（emis）

emis Hot Summer系列（emis）

誕生於2017年的韓牌emis，名稱源自品牌主旨「Every Moment Is Special 」的縮寫，其創作理念透過日常單品呈現復古風造型，作品雖然簡約但百搭多變，每位用家均可憑着個人喜好營造出屬於自己獨特的Y2K風格，當中品牌焦點作品絕對是復古棒球帽。

emis人氣棒球帽（emis）

emis人氣棒球帽（emis）

emis能在亞洲迅速走紅，也拜品牌人氣棒球帽所賜，經典帽型設計除了令單品減去過時問題外，帽子正前方以立體刺繡形態注入emis Logo簡單得來亦相當吸引，帽款更提供多種配色及素材選擇，另外親民價錢亦深受大眾歡迎，尤其是女生用家們，皆因設計團隊在尺寸上也花上不少功夫，刻意為亞洲人臉龐度身微調，當女生戴上帽款後能有助修飾臉型，難怪emis的棒球帽更俘虜了不少韓星，包括Jisoo@BLACKPINK、宋慧喬、韓韶禧、韓孝周與秀智等名人。

由即日至8月31日期間，emis為期一個多月的限定店座落於本地年青人潮流重地——旺角朗豪坊，店內裝潢貫徹emis韓國專門店的復古風格，如同運動場的綠色地毯包裹店舖地板，結合由鐵通組成的純白衣架裝置，從而凸顯各款繽紛色彩衣物也散發出Sporty Chic率性自然美，加上多個例如更衣室佈景、CCD Video Cam的自拍打卡位，讓各位在購物之餘也能感受Y2K購物體驗！

emis本地期間限定店（emis）

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除此之外，emis本次香港Pop-Up Store更與韓國同步發售全新盛夏Hot Summer系列，本季重點作品放眼到多款復古連身泳衣與單背心作品中，散發出衝浪健康性感美態，而配飾方面，大熱單肩手提包也添加了全新款式，以啡色布料迎來舊年代味道，至於頭飾亦是本季不能缺乏的點綴之作，綁在頭上立即讓女生提升夏日海灘氣息。

emis Hot Summer系列（emis）

emis Hot Summer系列（emis）

emis Hot Summer系列（emis）