巴黎奧運2024｜Kith為美國籃球夢之隊造勢　時尚復古服飾衝擊金牌

【2024巴黎奧運／Kith／Kevin Durant】第三十三屆2024巴黎奧運會即將正開幕，在這全球關注的運動盛事中，目光除了在運動競技場上外，不少品牌也相繼推出有關奧運元素的紀念衣物為自己國家造勢，當中美國街牌Kith與美國男子籃球「夢之隊」合作創作別注系列，並找來了傳奇球員「KD」杜蘭特（Kevin Durant）拍攝宣傳照。



本回Kith for USA籃球服裝系列，Kith設計團隊注入大量美式復古元素，單品基礎以美國街頭或籃球場上常見的運動衣物為基礎，將舒適物料、闊身剪裁結集一身，設計出包括皮褸、圓領及有帽衛衣、運動棉褲、復古洗水Tee與New Era 9FORTY貨車帽等作品。

Kith for USA系列（Kith）

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當中焦點作皮革教練外套更大玩90年代色彩，採用紅、白、藍為主配色設計出巨型USA BASKETBALL字樣標準，注入到黑色皮褸胸口位置，兩袖亦繡上代表美國的星型圖案與紅白直間作點綴，整伴外套均採用優質意大利Nappa皮革製成，不知道美國隊在進場前會否穿用呢？

杜蘭特穿上皮革教練外套拍攝宣傳照（Kith）

Kith為了紀念是次別注系列，以及對美國男籃隊表示強烈支持，跟Four Seasons集團合作，將巴黎歷史悠久的喬治五世酒店（Four Seasons George V Paris）的庭院改造成「夢之隊」主場。

Kith美國隊系列甫推出好評如潮，印證了大家對於復古奧運Logo深感興趣，所以Kith便再接再厲，透過各款經典且富藝術設計風格的歷屈主辦國奧運標誌進行致敬創作，例如1948年倫敦奧運、1964年東京奧運、1976年加拿大魁北克省滿地可奧運、1988首爾奧運與1996年阿特蘭大等等，其中一款捧球褸更將多款被挑選的奧運標記全移植到身上，另外亦投放到棉質衛衣、網紋衣物、杯子及鎖匙扣等，讓大家可在這個夏季圓滿地沉浸在整個奧運中。

Kith透過歷屈主辦國奧運標誌進行創作（Kith）

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杜蘭特近期新聞眾多，因集訓時右小腿拉傷，所奧運前的五場熱身賽均沒有上陣，但美國主帥Steve Kerr依然力撐這位勇奪三屆奧運金牌的主力，縱然美國首場奧運比賽快將在7月28日對陣塞爾維亞隊，但相信不少球迷也希望杜蘭特能夠盡快傷癒復出，帶領「夢之隊」再度衝擊金牌，走上奧運最高榮耀頒獎台。