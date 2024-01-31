美國波鞋AUTRY紅爆K-pop　Rosé、LE SSERAFIM、太妍同款球鞋一覽

BLACKPINK 成員 Rosé、太妍與 LE SSERAFIM 都在穿！美國運動鞋品牌AUTRY，即日起至 2 月 22 日期間在台灣敦南旗艦店限定快閃，除了有最完整的鞋款系列之外，更在露台區、櫥窗區與店內規劃出特別陳列，呈現最原汁原味的品牌 DNA 。



AUTRY MEDALIST 運動鞋一覽

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不僅有溫暖的米色地毯包覆著櫥窗區域，最受矚目的就是露台區域的 AUTRY Logo A 字樣的戶外裝置，整體米色並透出亮面質感，彷彿是從虛擬世界穿越的奇異物件。ARTIFACTS 選入多款 AUTRY MEDALIST 運動鞋，經典款式則有男、女尺碼可供選擇，並有高筒、麂皮或帆布拼接的造型款式可供搭配。

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AUTRY 在 1982 年創立於美國德州，由 Jim Autry 先生創立的鞋履品牌最初以製作網球鞋為主，而後更打造了跑鞋、訓練鞋等等專用鞋履，最後由一雙 Medalist 運動鞋打開品牌知名度，在 1985 年奪下最佳網球鞋獎，一舉成名。之後在 2009 年創始人過世後，中間有著 10 年的空白期的 AUTRY 在 2019 年捲土重來，將流線鞋型與品牌標誌的美國國旗標誌保留，並推出更多運動鞋系列。

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獨家款式預告

AUTRY 品牌經典系列，在三月中時春夏系列更會引入全新系列：Mule穆勒鞋與 Platform 厚底系列。其中 ARTIFACTS精品店 與電商平台 THE SPAACE 各有兩雙獨家款式。

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