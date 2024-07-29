巴黎奧運｜實用美觀！New Balance、Nike、adidas美國隊配色鞋款

隨著夏季運動盛事即將開打！各家品牌也紛紛推出專屬的國家隊配色球鞋，其中相信長期有在買鞋的朋友來說，美國隊配色鞋款絕對是四年才有機會入手的限定版本。



今番，小編就整理說今年2024巴黎奧運主題球鞋，趕緊來看看有哪些好貨吧！

1. Air Jordan 6 "Olympic"

美國男子籃球隊所穿的設計為靈感，採用紅色、白色和藍色的配色方案，象徵著美國國旗的顏色。Michael Jordan拿下冠軍的加持，再加上美國隊球衣的不凡身份，讓Air Jordan 6 "Olympic"成為佐敦迷眼中的經典配色。

2. Curry 11 "USA"

雖然Curry 11尚未發表，但即將征戰夏季運動盛會的Stephen Curry已經搶先上腳美國隊配色。鞋身分別以代表美國隊球衣的深藍、純白為基底，注入紅色線條以及紅藍潑墨細節，關於科技運動就得等官方發表了。

Curry 11 "USA"（threads@sneakerbardetroit）

3. Futura x Nike Jam Train "Olympics"

Nike Jam是Nike六年創新的結晶，以Nike運動研究實驗室（NSRL）的大量測試為依據，同時匯聚來自全球各地、不同層級霹靂舞舞者的真知灼見。無論是在各類比賽場地，還是水泥或柏油路面上，Nike Jam都能最大限度地提高舞者的運動表現。泡棉嵌入式中底，能夠提供足夠的保護力與緩衝力。橡膠外底帶來的腳感更貼近地面，完美契合霹靂舞舞者的出色表現。

設計師將這些獨特的性能優勢融入時尚的設計，不僅致敬了霹靂舞的起源，又能讓運動員在場上和場下皆可自信穿出自己的風格。Nike Jam黑色/橡膠配色靈感汲取於嘻哈文化中DJ和主持人用來炒熱氣氛的刷碟設備；棕褐/黑色配色則是為了致敬硬紙板箱，這是霹靂舞舞者為了避免自己受地面不可預測狀況的傷害而經常採取的保護措施，攤開便是他們的舞台。第三款配色是Nike與Futura合作設計的黑/ 白配色，這是對他於1980年推出的傳奇作品「Break Train」進行的再次設計和重新想像。

無論是在各類比賽場地，還是水泥或柏油路面上，Nike Jam都能最大限度地提高舞者的運動表現。（Facebook@Nike）

4. Nike Ja 1 "USA"

儘管沒打奧運，但作為Nike球鞋近年的主打球星，Ja Morant也順勢推出美國隊配色的 JA 1，目前只推出客場球衣配色，將於奧運期間販售。

Ja Morant也順勢推出美國隊配色的JA 1，目前只推出客場球衣配色，將於奧運期間販售。（threads@sneakerbardetroit）

5. adidas AE 1 Low USA "Night Indigo"

憑藉著在NBA的高檔表現，Anthony Edwards近期才與adidas延長複數年合約，甚至據傳每年金額高達8位數。Anthony Edwards首次投入奧運賽場，其簽名球鞋adidas AE.1 也推出了美國隊配色，助他在夏季運動盛事繳出好表現。

Anthony Edwards首次投入奧運賽場，其簽名球鞋adidas AE.1也推出了美國隊配色，助他在夏季運動盛事繳出好表現。（threads@sneakerbardetroit）

6. adidas ULTRABOOST TAIPEI限定鞋款

為慶祝七月運動盛事的到來，adidas特別推出ULTRABOOST TAIPEI為選手應援！鞋側經典三條線採用藍白紅的色系點綴，鞋墊及鞋帶上則印有代表「台北」的特殊字樣，而鞋舌上搭配玉山標誌圖樣，象徵運動員們挑戰巔峰的決心。

7. New Balance 2002R "USA"

New Balance 2002R "USA"（threads@sneakerbardetroit）

8. ASICS Celebration of Sport

ASICS推出Celebration of Sport巴黎主題系列，號召全民一起為運動喝采，感受運動帶來的正能量！此系列涵蓋跑步、球類運動與運動休閒三大類產品，全系列共25雙鞋款。以激勵人心的陽光為設計靈感，明亮的黃色象徵充滿希望的陽光，而橙色、紅色則代表傳遞運動精神的火炬。ASICS透過長期與運動員的合作，以最能激發選手鬥志的橘紅色及象徵勝利的黃色搭配設計，誕生Celebration of Sport 巴黎主題系列。此外，全系列鞋舌上的特殊字樣靈感源自巴黎地鐵使用的「新藝術（Art Nouveau）」字型，突顯巴黎的藝術風情與文化底蘊。

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