法國「品牌醫生」進軍山系　DREI BERGE重型登山鞋全面提升時尚度

【Ramdane Touhami／Drei Berge／登山鞋】近年在機能Gorpcore文化推動下，不少輕量山系品牌如Arc'teryx、Salomon都成為造型重點單品，但於本年初開始，戶外風卻有着微妙變化，並有跡象顯示傳統Heavy Duty Ivy重型登山鞋即將進入潮流狀態，可能大家暫未能大規模地察覺得到，不過相信在本秋冬季度登山鞋將全面回歸，近日巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER創辦人Ramdane Touhami亦自家設計出全新登山鞋履DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1。



DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1（DREI BERGE）

DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1（DREI BERGE）

作為跨媒介創作人，Ramdane Touhami即使在不同範疇下同樣貫徹着個人美學方向，由他成立的單位除了包括巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER外，更成立設計顧問公司Art Recherche Industrie，亦誇張地在瑞士阿爾卑斯山開設DREI BERGE酒店，另外並推出一本名為《USELESS FIGHTERS》的雜誌，而無獨有偶全部設計靈感也跟山脈有關。

Ramdane Touhami（Ramdane Touhami）

Art Recherche Industrie - 設計顧問公司：

DREI BERGE HOTEL - 瑞士阿爾卑斯山酒店：

DREI BERGE HOTEL（DREI BERGE HOTEL）

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《USELESS FIGHTERS》- 山系雜誌：

Ramdane Touhami向來熱愛大自然，為了將登山活動注入時尚品味元素，Ramdane Touhami宣布創立了鞋履品牌DREI BERGE，而這名字正正與他旗下酒店相同，在德文中意思是「三座山」，DREI BERGE首對單品名為LEATHER TECH MÖNCH 1，採用傳統登山鞋輪廓為出發點，高筒、D-Ring、圓身鞋帶及厚身腳踝保護軟墊一一呈現，融合重型質量及傳統風格，並選用耐磨Vibram但輕巧的鞋底作平衡調整，整雙鞋履全採用意大利高級牛皮製成，完全去除化學塑料，後踭更釘有品牌圓型雕刻鐵牌，不過最為吸引眼球的細節，相信是包圍鞋履的波浪紋皮革疊層，不難相信其靈感源自傳奇Nike Air Max 95。

DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1（DREI BERGE）

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DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1配有天鵝絨質感絲網印刷塵袋（DREI BERGE）

波浪紋皮革疊層靈感源自傳奇Nike Air Max 95（Nike）

為了令鞋履呈現最佳性能，Ramdane Touhami其實經已親自穿用DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1兩年時間，並在各種天氣情況下進行廣泛測試，遊走山脈、城市、鄉村、洞穴等地方，務求提供最大性能與時尚美感給予登山者。

DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1（DREI BERGE）