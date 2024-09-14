法國「品牌醫生」進軍山系 DREI BERGE重型登山鞋全面提升時尚度
【Ramdane Touhami／Drei Berge／登山鞋】近年在機能Gorpcore文化推動下，不少輕量山系品牌如Arc'teryx、Salomon都成為造型重點單品，但於本年初開始，戶外風卻有着微妙變化，並有跡象顯示傳統Heavy Duty Ivy重型登山鞋即將進入潮流狀態，可能大家暫未能大規模地察覺得到，不過相信在本秋冬季度登山鞋將全面回歸，近日巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER創辦人Ramdane Touhami亦自家設計出全新登山鞋履DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1。
作為跨媒介創作人，Ramdane Touhami即使在不同範疇下同樣貫徹着個人美學方向，由他成立的單位除了包括巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER外，更成立設計顧問公司Art Recherche Industrie，亦誇張地在瑞士阿爾卑斯山開設DREI BERGE酒店，另外並推出一本名為《USELESS FIGHTERS》的雜誌，而無獨有偶全部設計靈感也跟山脈有關。
Art Recherche Industrie - 設計顧問公司：
DREI BERGE HOTEL - 瑞士阿爾卑斯山酒店：
《USELESS FIGHTERS》- 山系雜誌：
Ramdane Touhami向來熱愛大自然，為了將登山活動注入時尚品味元素，Ramdane Touhami宣布創立了鞋履品牌DREI BERGE，而這名字正正與他旗下酒店相同，在德文中意思是「三座山」，DREI BERGE首對單品名為LEATHER TECH MÖNCH 1，採用傳統登山鞋輪廓為出發點，高筒、D-Ring、圓身鞋帶及厚身腳踝保護軟墊一一呈現，融合重型質量及傳統風格，並選用耐磨Vibram但輕巧的鞋底作平衡調整，整雙鞋履全採用意大利高級牛皮製成，完全去除化學塑料，後踭更釘有品牌圓型雕刻鐵牌，不過最為吸引眼球的細節，相信是包圍鞋履的波浪紋皮革疊層，不難相信其靈感源自傳奇Nike Air Max 95。
為了令鞋履呈現最佳性能，Ramdane Touhami其實經已親自穿用DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1兩年時間，並在各種天氣情況下進行廣泛測試，遊走山脈、城市、鄉村、洞穴等地方，務求提供最大性能與時尚美感給予登山者。