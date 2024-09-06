Giorgio Armani自1975年首次聯乘KITH　與電影大導合作一圓設計夢

【KITH／Giorgio Armani／Martin Scorsese /馬田史高西斯／聯乘】向來時裝與電影關係密不可分，當中美國傳奇電影人馬田史高西斯（Martin Scorsese）與意大利時裝設計師Giorgio Armani就是一對絕佳例子，兩位認識了五十多年時間的老前輩在人生中互相影響。近日KITH主理人Ronnie Fieg為兩位教父展開聯乘企劃，由潮流角度來為他們留下美好回憶之餘，也一圓Ronnie的設計夢。



馬田史高西斯為KITH聯乘Giorgio Armani拍攝造型照（KITH）

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在這次破天荒的三方聯乘之中，馬田史高西斯絕對是核心重點人物，皆因這位美國大導演除了在電影世界中創下無數輝煌成績外，原來是Ronnie Fieg創辦KITH的原點，早在2022年Ronnie Fieg亦曾分享過他個人認為史上三大最偉大電影，由馬田史高西斯所執導的《盜亦有道》（Goodfellas）就榜上有名，Ronnie對於《盜亦有道》的沉迷：「自從第一次看到這部永恆作品，就一直是影響我成長生活的主要內容，也成為KITH品牌誕生的基礎。」

馬田史高西斯與Ronnie Fieg（@ronniefieg）

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至於馬田史高西斯與Giorgio Armani的關係更為深厚，早在1990年兩位傳奇之人合作炮製了《Made in Milan》電影作品，一部講述關於Giorgio Armani生活與品牌成長的紀錄片，除此之外，在《盜亦有道》片中，各黑幫身穿的西裝也交由Giorgio Armani提供，所以要說將意大利標誌「Armani西裝」傳入90年代美國服裝文化，兩位大人物絕對應記一功，直到近年《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street），里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的復古西裝亦是Giorgio Armani處理。

為了將這個環環相扣的時裝電影元素呈現，本回Ronnie Fieg決定邀請自1975年後未曾與其他品牌聯乘的Giorgio Armani合作，並準備了足足一整年時間，Ronnie Fieg為表敬意兼「做足功課」，以電影角度來進行設計起點，為此聯名編寫一本圍繞著西裝故事的書藉，內容中Ronnie Fieg創構了四個來自不同行業的男性角色，有藝術家、演藝家、旅行者和企業家，他們均穿著Giorgio Armani西裝，在書中每人都擁有自己的人物小傳，除了衣服，也包含他們住的地方、喜愛的食物與性格特徵，而這些人物故事都是每套KITH聯乘Giorgio Armani合作系例的原型設計靈感。

Ronnie Fieg與Giorgio Armani（@ronniefieg）

KITH聯乘Giorgio Armani首回「The Artist」系列（KITH）

Ronnie Fieg創構四個男性角色，藝術家、演藝家、旅行者和企業家。（KITH）

Ronnie Fieg編寫的書籍（@ronniefieg）

在首回「The Artist」系列中，Ronnie Fieg所幻想的人物造型就是馬田史高西斯這位老人家，作品以一系列黑色西服單品進行配搭，包括孖襟西裝、針織毛衣、風衣與飛行外套等，兩大品牌也刻意以細小刺繡標記注入到單品，滿載低調奢華感，為了讓服飾更全神地展現，KITH史無前例誠邀最合適的人選——馬田史高西斯，作為「The Artist」系列的主角，並拍攝了一條一鏡到底的宣傳短片，完美將時裝以電影呈現，也是最佳的宣傳方式。