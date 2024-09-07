Marc Jacobs聯乘FUTURA賀40周年系列　POINTMAN塗鴉玩偶變背包！

【Marc Jacobs／FUTURA／聯乘／塗鴉】美國時裝品牌Marc Jacobs延續品牌誕生40周年，多項聯乘企劃正如火如荼進行，繼與NIGO合作設計超人毛衣、Cactus Plant Flea Market四眼Smiley Face針織毛衣後，相信不久將來再會跟Pharrell Williams、村上隆（Takashi Murakami）、Tremaine Emory等合作，而最新一輪別注系列的合作夥伴就是美國塗鴉藝師大師兼好友FUTURA。



Marc Jacobs 40周年企劃（Marc Jacobs）

Marc Jacobs攜FUTURA來到本年九月終於宣布迎來全新別注聯乘，這次Marc Jacobs更有別於先前幾回，不只推出一款單品，而是以全系列產品示人，包含服裝、小物、吊飾、袋款等，整個限量系列均採用FUTURA經典的「POINTMAN」角色、衞星圖標與噴漆筆觸動態移植到Marc Jacobs的衣物中，例如標誌性THE TOTE BAG與各款牛仔衣身上，散發出一種街頭塗鴉氣息。

哥倫比亞歌手J Balvin與FUTURA一同演繹Marc Jacobs聯乘系列（Marc Jacobs）

FUTURA x Marc Jacobs系列：

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FUTURA x Marc Jacobs FL-001 POINTMAN玩偶（Marc Jacobs）

除了服飾之外，雙方更首度創作特別版FL-001 POINTMAN，玩偶並透過Monogram形態印上FUTURA標誌手工字樣，不過在系列中最具玩味的作品相信是那款POINTMAN袋款，Marc Jacobs毫不保留地將POINTMAN設計成背包，並採用光滑皮革製成，將藝術品孭上身。

FUTURA x Marc Jacobs POINTMAN背包（Marc Jacobs）

FUTURA x Marc Jacobs POINTMAN背包（Marc Jacobs）

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FUTURA在當代藝術界的神級地位已不用多作介紹，相信大家都知道其塗鴉畫作、雕塑作品多年來也被受收藏家的追捧，與同屬居住於紐約市的Marc Jacobs有着同樣的藝術視野，早在2022年Marc Jacobs加入了FUTURA藝術家創意機構ICNCLST/，隨即二人即在Free Arts NYC舉辦了一個藝術研討會，討論如何設計圖案或標誌，亦與學生們演講及分享個人創作生涯，致力為紐約藝術與創意發展出一分力，份屬非創作實體品的另類合作。