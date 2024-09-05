認識TOM FORD新任創意總監　安特衛普六君子師弟、老佛爺多次激讚

【Haider Ackermann／TOM FORD／Timothée Chalamet】美國時裝品牌TOM FORD日前投下震撼彈，無預警下宣布即時任命Haider Ackermann成為品牌創意總監，涵蓋男裝、女裝、配飾系列，而Haider Ackermann為TOM FORD創作的首個系列亦定立了將於下年3月亮相在巴黎時裝周中，相信Haider Ackermann將透過他別樹一幟的瀟灑美學與時尚觸覺為TOM FORD帶來浪漫改革。



TOM FORD自2022年被Estée Lauder Companies Inc.以28億美元收購後，創辦人Tom Ford於2023年四月離開品牌，由男裝高級副總裁的Peter Hawkings接任設計師一職，可惜不到一年時間，Peter Hawkings在本年七月也確認離開TOM FORD，在這關鍵混亂的一刻，Haider Ackermann成為了最合適的人，上任成品牌創意總監。

品牌創辦人Tom Ford表示他一直是Haider Ackermann的忠實粉絲，無論設計男、女裝同樣迷人，尤其是對於色彩、剪裁的運用，將現代與傳統交替，Tom Ford希望快一點來到下年三月時裝騷結束一刻成為第一位站立鼓掌之人；而Haider Ackermann亦相當興奮稱：「能夠傳承Tom Ford是我的莫大榮幸」，而這一切一切都源於Haider Ackermann這位時裝鬼才歷年來的貢獻。

Haider Ackermann（@h.a）

能夠傳承Tom Ford是我的莫大榮幸 Haider Ackermann

期待Haider Ackermann下年為TOM FORD創作的首個系列，現在先回顧這位設計師的五大重要事情：

1. 認識Haider Ackermann：安特衛普六君子師弟

這位哥倫比亞裔法籍時裝設計師卻早在2001年經已以浪漫鬼才之名進入時裝界，一直深受Yves Saint Laurent啟發，更是安特衛普六君子（The Antwerp Six）皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）設計系的師弟，並在John Galliano、Wim Neels、Bernhard Willhelm、Patrick Van Ommeslaeghe等設計名人身邊實習，直至2001年決定自立門戶推出首個同名女裝系列，當年秋冬季度，Haider Ackermann在巴黎時裝周上發佈第一場女裝時裝秀開始，其聲名經已受到不少關注，很快便成為了歐洲一等一的女裝男性設計師。

Haider Ackermann Spring 2011（Getty Images）

Haider Ackermann Spring 2013（Getty Images）

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2. 認識Haider Ackermann：十年磨一劍

在這裡所講的「十年磨一劍」，絕不是認為Haider Ackermann要經歷十年學習才能走上時裝天橋，而是時至2011年首次推出男裝秋列，該季春夏作品完美顛覆了當年時裝硬朗正裝的趨勢，造型上以一種流浪者的形態呈現，主要配襯是建基於各種披披搭搭的層次建構，每款作品透過柔軟上棉、絲綢及尼龍等帶輕柔飄逸感的素材為軸心，並滲入不少女生的修長剪裁，令系列展現歐洲中世紀古堡紳士服氣息，當展開男生系列序幕後，這份獨有古典味更隨即吸引了Kanye West與G-Dragon的垂青。

Fall 2018 Menswear（Haider Ackermann）

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3. 認識Haider Ackermann：老佛爺激讚

除了個人同名品牌之外，Haider Ackermann的履歷均相信完美，曾被Karl Lagerfeld點名是CHANEL接班人外，老佛爺亦多次在公開盛讚Haider Ackermann才華橫溢。又在2016年9月也獲得LVMH集團旗下法國百年殿堂級品牌Berluti的青睞任名為創意總監，雖然短短三個季度合作後最終「分手收場」，但雙方作品所呈現的低調奢華感卻記憶猶新，加上多次為Jean Paul Gaultier擔任客席設計師合作創作高訂系列，Haider Ackermann確實拿着一份絕佳的CV踏入TOM FORD大門。

Haider Ackermann與Karl Lagerfeld（Getty Images）

Jean Paul Gaultier Cart HAUTE COUTURE BY HAIDER ACKERMANN：

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4. 認識Haider Ackermann：同期成兩品牌創意總監

TOM FORD在還未公佈全新創意總監上任新聞之前，早在本年五月時，加拿大羽絨品牌Canada Goose已宣布Haider Ackermann成為品牌首位創意總監，其首要任務更是帶領Canada Goose與北極熊國際協會（Polar Bears International）合作，攜手推廣關注北極熊的保育工作，但不到四個月後，Haider Ackermann再被TOM FORD任命全新職位，在同期擔任兩品牌創意總監職位的他，還未計算為Jean Paul Gaultier擔任客席設計師，Haider Ackermann會否有着時間控制的壓力呢？

Haider Ackermann（Canada Goose）

5. 認識Haider Ackermann：星級好友加持

在時裝圈早已享負盛名的Haider Ackermann，他跟一眾明星、名人更是關係密切，兩位重點最佳拍擋當然是「甜茶」Timothée Chalamet與Tilda Swinton。

Haider Ackermann與Timothée Chalamet（Getty Images）

Haider Ackermann與Tilda Swinton（@h.a）

TOM FORD的業務執行長Guillaume Jesel也認為：「Haider Ackermann的遠見及號召力，在全球時尚人才中份屬罕見，他運用對藝術文化的深厚根柢創造令人難忘的情感連結，絕對是引領TOM FORD邁向未來的最佳掌舵手。」