巴黎奧運｜台劍擊王子陳弈通是改鞋高手？手縫劍擊服sacai超獨特

「台灣劍擊王子」陳弈通稍早在2024巴黎奧運64強賽中，以15：13擊敗黎巴嫩選手 P.WAKIM，下一戰碰頭地主法國隊的LEFORT E.，時隔36年再度有人代表中華隊出戰男子劍擊的花劍項目，雖然最後陳弈通惜敗法國，但年僅21歲就站上最高殿堂的他，未來勢必還有機會為中華隊拿下獎牌。



而擁有運動員以及藝術家等斜槓身份的陳弈通，其實日常也是位改鞋高手，在他的作品IG帳號中，有他一雙雙親手縫製的特殊球鞋，最令編輯讚嘆的莫過於用劍擊服改造的sacai x Nike LDWaffle，現在就趕緊來看看陳弈通的作品吧！

陳弈通勝出奧運亞大區資格賽，取得今夏巴黎奧運的資格。（FIE Facebook）

「台灣劍擊王子」陳弈通竟是改鞋高手？

目前就讀美國薩凡納藝術學院美術系二年級的陳弈通，靠著劍擊拿到全額獎學金，同時主修平面設計，副修球鞋設計，時常會設計許多鞋款，藉此來放鬆心情。從陳弈通的作品帳號能看到許多他設計的特殊球鞋，除了有多雙劍擊為主題的Nike Dunk Low 以外，還有用劍擊服親手縫製的sacai x Nike LDWaffle，運用CLOT聯名版本為藍本，並運用奧林匹克官方的劍擊裝備手工打造，鞋舌部分還縫製了他的Carhartt帽子 LOGO，整體細節相當豐富，也呼應了陳弈通劍擊選手的身份。

用劍擊服親手縫製的sacai x Nike LDWaffle（IG＠ifencewithpen_official）

+ 3

陳弈通製作台灣味鞋款

另一雙是靈感源自2014年台灣電影《KANO》的Nike Dunk Low。陳弈通解釋為做這雙鞋是因為上學期的作業是要做出電影的收藏品，最後決定用小時候看並帶給他滿滿感動的《KANO》為核心。鞋盒源自於電影中的木瓜，採用木盒仿製農產品的包裝，上頭印有台灣嘉義木瓜，充斥著滿滿在地情懷；鞋身則是呼應《KANO》中的棒球，從白色仿舊鞋面搭配紅色的縫線，另外還標註「心不正，球就不正」的標語，彩蛋相當滿載，看得出來陳奕通身為藝術家的用心以及傑出手藝。

鞋身則是呼應《KANO》中的棒球，從白色仿舊鞋面搭配紅色的縫線（IG＠ifencewithpen_official）

+ 4

延伸閱讀：

名人穿啥｜又要被秒殺缺貨？Rosé 曝光全新 Puma 鞋款，15 秒影片美到讓粉絲暴動！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】