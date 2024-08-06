丹麥品牌將Y2K與Blokecore合二為一　復古二創波衫盡顯中性美態

【Y2K/ Blokecore／(di)vision／波衫】早前NewJeans主持開球禮影響，Blokecore全面入侵男、女潮流界已毋庸置疑，無論在網絡與街頭，都可輕易看到復古波衫的蹤影，甚至成為時裝品牌的設計靈感。最近Blokecore又再一次進化，所講是來自丹麥的(di)vision全新創作，品牌利用各式各樣舊波衫添加女生美的素材細節，設計出另類中性Blokecore時尚作品。



(DI)CONSTRUCT二創球衣（(di)vision）

(DI)CONSTRUCT二創球衣（(di)vision）

(DI)CONSTRUCT二創球衣（(di)vision）

於2018年丹麥品牌(di)vision由兄妹檔Simon Wick與Nanna Wick共同創立，一直透過解構的思維挑戰傳統設計理念，傳遞出對衣物可持續性發展的重視，其概念跟Y2K文化也有着相似性，從其店舖陳設可見一班。直至近年Blokecore與Y2K的在時尚界不約而同成為潮流主軸，(di)vision跳出慣性框框，破格地將兩大造型元素結合，誕生品牌旗下支線(DI)CONSTRUCT。

(di)vision位於丹麥哥本哈根店舖（(di)vision）

(DI)CONSTRUCT的創作宗旨是把市場上被浪費忽略的滯銷品、回收面料、復古商品等升級再造，當中球衣就是(DI)CONSTRUCT首波企劃藍本，採用不同年代、不同款式的舊波衫進行重塑拼湊，例如兩袖延伸與衫身的蕾絲拼布呈現出視覺層次，另外胸口的隊徽移植了絲帶與繡花球等優雅細節作點綴，營造出與球衣剛強氣息反差對比度，舊波衫被賦予她們第二次時尚新生命，更吸引了巴西時尚網紅Livia Nunes Marques親身演繹，不過球衣「One-Off」的關係，多款設計已售罄，一件難求。

(DI)CONSTRUCT二創球衣（(di)vision）

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(DI)CONSTRUCT二創球衣（(di)vision）

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坐擁百萬多追隨者的巴西時尚網紅Livia Nunes Marques，除了是模特兒外，亦是Simon Wick與Nanna Wick的好友兼品牌粉絲，形象百變的Livia在個人IG中經常上傳著用(di)vision作品的造型照，包括上月Livia受NBA邀請出席決賽之時，(di)vision就為她定製了一套獨行俠拼布「牛仔」服裝，來到近日Livia回到丹麥參加哥本哈根時裝周（Copenhagen Fashion Week），她再次以一身Y2K造型配搭(DI)CONSTRUCT墨西哥球衣，絕對是當今女生們的潮流穿搭指標！

Livia nunes marques（Livia）