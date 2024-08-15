法國品牌CALLA毅然放棄成衣　專注創獨一無二摩洛哥人手編織拖鞋

【CALLA／Yuthanan／工藝】對於一眾時裝人來說，「撞衫撞鞋猶如世界末日」，皆因個人造型向來也是展示品味的表現，近年時尚界在可持續發展影響之下，不少時裝設計師都開始利用舊布料與舊物作為二次創作基礎，透過自家概念重塑全新作品，一來能彰顯品牌創意，二來能呼應全球永續保育大氣氛，三來每款作品均獨一無二，想撞衫撞鞋都難。早前，Sillage品牌主理人Nicolas Yuthanan Chalmeau極力推介The Salvages與CALLA的聯乘球鞋，而CALLA這個法國品牌正是Yuthanan近期最愛！



The Salvages與CALLA的聯乘球鞋（IG@yuthanan__）

The Salvages與CALLA的聯乘球鞋（IG@yuthanan__）

Yuthanan絕對是Taste Maker，經常在個人IG帳戶推介不同品牌來展現其獨到的美學眼光，如熟悉他的穿搭風格，除了富層次闊身輪廓、復古、木系色調元素為主之外，Yuthanan也醉心於傳統編織工藝單品，尤其在鞋履選用方面，而近日他也推薦了數款鞋作，無獨有偶Story mfg.與Keen聯乘、刺子繡球鞋單位SASHIKO GALS與巴黎拖鞋品牌CALLA，同樣有編織元素。

CALLA Babouche拖鞋（IG@yuthanan__）

CALLA Babouche拖鞋（IG@yuthanan__）

CALLA Babouche拖鞋（IG@yuthanan__）

來自巴黎的CALLA，由多倫多成長的設計師Calla Haynes創立，她畢業於紐約帕森設計學院，並曾在多家巴黎時裝公司工作，如Rochas與Nina Ricci，學習時裝產業發展的知識技能，直至2009年CALLA正式誕生，Calla Haynes與品牌迅速獲得大量好評與各設計獎項提名，並受到不少時裝連鎖店垂青引入，但六年後，於2015年Calla Haynes毅然決定暫停整個成衣系列。

Calla Haynes（IG@callaparis）

Calla Haynes雖然放棄了CALLA季度性成衣，但她沒有停下步伐，更開始把專注力集中到製作紡織品設計之上，走遍摩洛哥發掘時尚與Berber Craft紡織工藝之間的永續可行性，期後開發了Boucharouite企劃，把回收紡織地毯分拆再造，融入到各式各樣的拖鞋與帽子中。

Calla Haynes於摩洛哥發掘時尚與Berber Craft紡織工藝（IG@callaparis）

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由CALLA出產的永續發展Babouche拖鞋系列，體現出摩洛哥工匠的嚴謹設計精神，每對鞋履均是人手製作，其素材全由舊式Berber地毯升級再造，每對作品配合多種顏色與紋理，絕對是獨一無二之作，難怪成為Yuthanan大推品牌之一。