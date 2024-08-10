河村勇輝締造歷史率領日男籃闖奧運　熱血登場腳上紀錄戰靴是這雙

日本男籃在世界運動最高殿堂對決法國，上演扣人心弦的一戰。年僅23歲的當家主控河村勇輝，在八村壘離場後，一肩扛起球隊勝負，不僅最終繳出歷史級別成績，率領日本打出彷彿漫畫劇情般的熱血賽事，差點扳倒強權法國，讓世界看見他們的底氣，更獲得全球尊敬。



而本場比賽河村勇輝的戰靴，正是簽約品牌ASICS為巴黎盛會推出的UNPRE ARS LOW 2 特別版本，明亮的配色元素，象徵著希望光芒，耀眼的視覺就如同河村勇輝不放棄的精神一樣，在賽場上發光發熱。

本場比賽河村勇輝的戰靴，正是簽約品牌ASICS為巴黎盛會推出的UNPRE ARS LOW 2 特別版本。（IG＠asicsbasketball_jp）

漫畫般的劇情，無畏大場面的強心臟

號稱「地表最強172」的河村勇輝，七月份時才剛與NBA曼菲斯灰熊簽下Exhibit 10非保障合約，沒有任何旅外經歷卻登上籃球頂尖舞台，對於日本籃壇的意義重大，真的就像是漫畫中靠著努力最終實現夢想的主角一樣，激勵懷抱夢想的籃球人們。

河村勇輝是本屆奧運第二矮的球員，僅次於隊內自己的偶像富樫勇樹。然而，身高或許是場上極重要的優勢，但是否能繳出好表現，無疑考驗著球員隊勝利的渴望與決心。河村勇輝用實力證明自己，全場上陣33分鐘繳出29分7籃板6助攻，成為21世紀以來，第五位能在夏季運動盛事繳出25分5籃板5助攻的球員，與Luka Doncic、Kevin Durant、Luol Deng等球星齊名。

第四節八村壘因被驅逐出場，使日本隊戰力上損失一名大將，河村勇輝就在此時跳出扛起球隊，追分階段先是命中四分打，縮小差距，緊接著又殺入禁區幫助日本反超前，最後大心臟命中的四罰更是球隊能在讀秒領先的關鍵，面對大場面依舊臨危不亂的穩定性，是大家對於河村勇輝的最大印象。

黎明前的夜晚最黑暗 懷抱希望之光迎向破曉

此役河村勇輝上腳ASICS UNPRE ARS LOW 2 Celebration of Sport巴黎主題系列，中底科技搭載FLYTEFOAM Propel與後跟亞瑟膠組合，加上前掌X型凹槽，提供適中回彈的緩震腳感，同時在切入時也能確保腳步更加靈活；NC RUBBER大底搭配外側高密度 EVA，提供絕佳抓地力與穩定，讓河村勇輝能毫無顧忌運用個人速度殺入禁區上籃取分，並且撕裂法國防線助攻給隊友，激發日本全員的團隊戰力。

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ASICS Celebration of Sport巴黎主題系列以耀眼色系為核心理念，展現出無限活力與激情。鮮豔的黃色象徵能激勵人們內心的陽光，讓人感受到溫暖與希望，而熱情的橘色則呼應了運動員永不言敗的精神，如同奧運聖火般燃燒不息，激勵著每一位追求卓越的運動員。河村勇輝於賽後受訪表示：「我們並沒有感到沮喪，比賽還沒有結束，我們彼此互相鼓勵，認為氣勢也會回來到我們這。距離我們的目標還不到最後，我們會在比賽中進步，繼續努力達成前進八強的目標。」

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日本男籃的隊名為「Akatsuki Five」，象徵場上五名球員齊心邁向黎明前的破曉，有迎向未來與希望的寓意。期待下場比賽，河村勇輝能與日本男籃保持信念，展現不放棄的決心，拿下勝利締造歷史！

ASICS UNPRE ARS LOW 2 Celebration of Sport巴黎主題系列已於ASICS指定店點以及官方購物網販售，售價為$1,090港幣，河村勇輝的球迷們不可能不入手吧～

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