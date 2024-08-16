MUJI無印首次聯乘Reebok堅守黑白極簡風　回顧Club C 85經典別注

【MUJI／Reebok／無印良品／聯乘】無印良品一直提倡無菌風格、親民、性價比高作招徠，加上品牌創作範疇之多，無論衣、食、住、行也能在MUJI中一一解決，所以向來深受極簡主義者所追隨，早前品牌在這夏季推出了一雙備受好評的忍者鞋，上架後迅即被搶購一空，皆因這雙休閒鞋作只售$288港元，在現今香港的物價層面上確實難以有別的替代品可供選擇，近日MUJI再度突發擴大鞋履版圖，首次攜同真正運動品牌Reebok推出聯乘鞋作，價格更是$500港元有找！



無印良品聯乘Reebok（MUJI）

無印良品休閒涼鞋（忍者鞋）：

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本回無印良品聯乘Reebok份屬一次破天荒的聯名企劃，因MUJI自1980年創立以來從沒有跟任何運動品牌合作過，向來無印良品也是自家製作簡單帆布鞋，為了讓運動鞋產品線日益擴大，MUJI最終邀請得Reebok一同設計出包含簡約風卻富有舒適高科技性能的作品，並利用Reebok多年來被受追捧的Club C 85作藍本，其中一個原因是鞋款的簡潔設計基因與MUJI不謀而合，亦深受不同年代的男、女喜愛，鞋作更可穿梭於不同風造型與場合穿用，是相當百搭的「日常の靴」。

無印良品聯乘Reebok（MUJI）

無印良品聯乘Reebok（MUJI）

在這雙黑、白兩色的MUJI聯乘Reebok別注鞋款中，鞋身整體輪廓利用Club C 85為基礎，但兩側Reebok標誌皮革上卻刪去了標誌性的交叉條紋設計，只保留斜方倒三角皮革與長方形Reebok框架，另外前方護趾材質亦改成波浪輪形態，而最為重要的位置是鞋底移植了Reebok獨有DMX microbubble technology技術，其功能是可通過鞋底內的杯形小孔來增強回彈力，此外後踭位置繡有織布拉環，方便穿用者可易穿易除，展現兩大單位的細心表現，繼續延續實現舒適生活的目標。

Reebok獨有DMX microbubble technology技術（MUJI）

其實這次無印良品選用Reebok Club C 85是明智之舉，這雙於1985年誕生的最初專為網球而設的鞋款，在現今復古風潮流文化下擔當着重要席位，這幾年來也受不少時尚及街頭單位所垂青創作聯名鞋款，包括JJJJound、Hartcopy、Maison Margiela、Palace Skateboards等等，如果各位錯過了以上的合作款，或是想嘗試一下配襯Club C 85，無印良品絕對是不錯的入門版之選。

Reebok x JJJJound Club C 85（JJJJound）

Hartcopy x Reebok Club C 85（Adsum）

Maison Margiela x Reebok Club C85（Reebok）

Apple x Reebok Club C by Andu.C（IG@andu.c）

Adsum x Reebok Club C 85（Adsum）

Palace Skateboards x Reebok Club C（Palace Skateboards）

Dime x Reebok Club C（Dime）