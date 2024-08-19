《異形》聯乘波鞋第三回　Reebok重塑經典科幻鞋款呼應電影新作

【異形羅穆路斯／Alien Romulus／Reebok／聯乘】《異形：羅穆路斯》上畫後人氣不絕，說到《異形》系列，除了造型嚇人的天外來獸，原來也跟潮流息息相關，今次新作再一次聯乘Reebok，呼應第一集女主角Ellen Ripley（薛歌妮韋花飾）腳上的Alien Stomper波鞋。



本年夏天全球影迷為之興奮，因異形全新獨立故事、系列第七部曲《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus）已上映大銀幕，這次由導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）編寫拍攝，列尼史葛（Ridley Scott）擔任監製，故事主軸以《異形續集》刪剪片段所啟發，時間線介乎在《異形》與《異形續集》之間，如果是異形忠粉的話，相信不難發現電影中存在不少連貫第一、二部曲的細節，當中《異形：羅穆路斯》女主角Rain Carradine（Cailee Spaeny飾）於電影中穿上那雙Reebok鞋作再次令人聯想起《異形》傳奇女演員薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）所飾演的Ellen Ripley。

Reebok BB 4000 II Mid 「Alien Romulus」（Reebok）

於1979年，由導演列尼史葛所執導的《異形》，一改科幻驚悚電影至今的後續歷史，時至今天異形已不是一齣電影而且，所包含的元素有藝術、神話、宗教、美學之餘，就連潮流文化也被渲染，所講的是螢幕中由美指及道具組精心策劃那些若隱若現的電影細節。根據本集故事時間線發生在首部與第二部曲之間，編導為了統一宇宙時間軸，便與服裝指導聯同Reebok再為女主角Rain創作了一雙全新別注變奏版Alien Stomper來呼應故事，讓觀眾回憶起80年代的異形窒息感。

女主角Rain Carradine穿上Reebok BB 4000 II Mid 「Alien Romulus」（20th Century Studios）

女主角Rain Carradine穿上Reebok BB 4000 II Mid 「Alien Romulus」（20th Century Studios）

作為第三次Reebok與《異形》的聯名作，Alien Romulus版本以Reebok BB 4000 II Mid為主體重塑了為人熟悉的Reebok Alien Stomper，作品保留中筒外型，沿用紅、白、灰的三種經典配色呈現，皮革鞋面亦注入舊化質感，散發濃厚異形氣氛，腳腕並加入了雙魔術貼綁帶向原版Reebok Alien Stomper致敬，加上後踭還印有《異形》電影中虛構公司Weyland-Yutani標誌，圓滿移植《異形》元素到球鞋之中。

Reebok BB 4000 II Mid 「Alien Romulus」（Reebok）

回顧1986年Reebok Alien Stomper於《異形續集》首次出現，迅即讓各影迷爭相追捧，當年導演占士金馬倫（James Cameron）為了將整個時間軸推進至2179 年，女主角Ellen Ripley腳上的原版Reebok Alien Stomper已展示出強烈未來感，採用高筒Boot Cut設定，鞋面去除鞋帶由一整塊皮革鎖緊，腳脛也添加雙魔術貼綁帶，不過此電影道具Prototype當年是沒有進行量產發售，時至2016年才因為《異形續集》上映30周年的關係再次重新復刻。

《異形》薛歌妮韋花飾演Ellen Ripley穿上Reebok Alien Stomper（IMDb）

2016年《異形續集》上映30周年復刻版：

來到2019年《異形》40周年紀念，雙方再一次合作重製Reebok Alien Stomper，改為中筒更參考從未曝光的電影手繪、草圖及筆記，其中鞋舌內的Weyland-Yutani企業標記刻意還原最初Weyland-Yutani沒有「d」的Weylan-Yutani宇樣，份屬細心之作。

Reebok Alien Stomper "40th Anniversary Edition（Reebok）

+ 2

然而《異形》除了Reebok鞋作為人津津樂道外，腕錶同樣是電影道具世界的經典，包括首部曲女主角Ellen Ripley與男主角Arthur Dallas手上的橙色膠托、兩枚錶面的手錶，道具組為了更貼近幻想出來的2122年，理解船員需要查看不同時區因素，極具創意地將兩枚Casio F-100拆件再組裝，錶面四個按鈕也重新塗上只有藍紅兩色，重新製作出一枚只在《異形》戲中出現的時計，這舉動亦在電影圈中成為先河。

《異形》Ellen Ripley配戴Casio F-100 "Alien Edition"（IMDb）

1977年Casio F-100廣告（Casio Japan）

在《異形續集》同樣，電影團隊選用意大利著名汽車設計師喬治亞羅（Giorgetto Giugiaro）聯同Seiko設計的腕錶作品增強科幻性，這款Chronograph 7A28-7000型號更是世界第一枚具備計時功能的石英錶款，錶殼外觀電鍍銀作配色湧出未來感，右邊加入具備計時按鈕錶耳，令輪廓展示不對稱美態，破天荒改變傳統錶款形狀「非圓即方」傳統慣例，這劃時代時計絕對與異形帶有絕對合適的基因。

《異形續集》Ellen Ripley配戴Seiko x Giugiaro Chronograph 7A28-7000（IMDb）