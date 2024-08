Nike小貓Swoosh童裝T裇　主子可愛動作背後原來暗藏經典勵志故事

【Nike/貓/ 主子】Nike的聯乘功力毋庸置疑,不過最近品牌推出了一款絕非別注或特別版的作品,但此簡單的二次創作,卻秉承着Nike發放正能量理念的初心。



Nike小貓懸掛Swoosh作品(Nike)

Nike在這夏天推出了一款童裝T裇,本以為只是純粹販賣可愛童趣,甚至可能在遊走店舖內也不會拿起來觀看的產品,但背後原來隱藏着一個70年代勵志故事。

Nike Hang In There Tee(Nike)

這件只限設計給小童的T裇,圖案創作簡約精簡,胸前僅印上一隻雙手抓緊Swoosh Logo的懸掛小貓,分別推出黑、白、湖水綠三色,無疑確實對於小孩與父母來說,也是一張可愛的圖案,不過T裇上沒有寫上任何字句,亦沒有特別表明小貓究竟有何用意,為甚麼不印上小狗或其他動物呢?究竟Nike選用小貓只是用來吸引小童的眼球,還是別有用心呢?原來背後的故事相當有力。

Nike Hang In There Tee(Nike)

Nike Hang In There Tee(Nike)

Nike Hang In There Tee(Nike)

這次Nike設計團隊再度應記一功,這款小貓懸掛Swoosh是一張致敬改圖,此畫作的原版海報出現在1971年時間,由洛杉磯攝影師Victor Baldwin所發佈,Victor Baldwin專門拍攝動物攝影,更在《Cat Fancy》與《Dog Fancy》動物雜誌社中擔任照片編輯,時至1970年他與妻子出版一本名為《The Outcast Kitten》的圖冊,書中記錄了兩夫婦共同收養的一隻流浪暹羅貓Sassy的日常,而其中一張Sassy抓住木枝、帶有「引體上升」姿態的相片便成為了圖書封底。

此時一眾書迷看到這張稀有姿整的封底照後,馬上寫信給Victor Baldwin渴望購買這張照片,而Sassy這張照片其後為人廣傳,所以Victor Baldwin為滿足粉絲引發更多的購買需求,最終決定把封底照印刷成海報,並配上「Hang In There, Baby」(堅持住,寶貝)字句,當期時第一張海報更售給美國著名音樂作曲家Meredith Willson,訂單隨即再度瘋狂湧入,最終海報成為經典,此後「Hang In There, Baby」慢慢深入人心,變成流行口號與勵志海報的代表,也順利解通了為何Nike會二創這小貓圖案了!

「Hang In There, Baby」海報(Wikipedia)