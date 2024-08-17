Nike小貓Swoosh童裝T裇　主子可愛動作背後原來暗藏經典勵志故事

【Nike／貓/ 主子】Nike的聯乘功力毋庸置疑，不過最近品牌推出了一款絕非別注或特別版的作品，但此簡單的二次創作，卻秉承着Nike發放正能量理念的初心。



Nike小貓懸掛Swoosh作品（Nike）

Nike在這夏天推出了一款童裝T裇，本以為只是純粹販賣可愛童趣，甚至可能在遊走店舖內也不會拿起來觀看的產品，但背後原來隱藏着一個70年代勵志故事。

Nike Hang In There Tee（Nike）

這件只限設計給小童的T裇，圖案創作簡約精簡，胸前僅印上一隻雙手抓緊Swoosh Logo的懸掛小貓，分別推出黑、白、湖水綠三色，無疑確實對於小孩與父母來說，也是一張可愛的圖案，不過T裇上沒有寫上任何字句，亦沒有特別表明小貓究竟有何用意，為甚麼不印上小狗或其他動物呢？究竟Nike選用小貓只是用來吸引小童的眼球，還是別有用心呢？原來背後的故事相當有力。

Nike Hang In There Tee（Nike）

Nike Hang In There Tee（Nike）

Nike Hang In There Tee（Nike）

這次Nike設計團隊再度應記一功，這款小貓懸掛Swoosh是一張致敬改圖，此畫作的原版海報出現在1971年時間，由洛杉磯攝影師Victor Baldwin所發佈，Victor Baldwin專門拍攝動物攝影，更在《Cat Fancy》與《Dog Fancy》動物雜誌社中擔任照片編輯，時至1970年他與妻子出版一本名為《The Outcast Kitten》的圖冊，書中記錄了兩夫婦共同收養的一隻流浪暹羅貓Sassy的日常，而其中一張Sassy抓住木枝、帶有「引體上升」姿態的相片便成為了圖書封底。

此時一眾書迷看到這張稀有姿整的封底照後，馬上寫信給Victor Baldwin渴望購買這張照片，而Sassy這張照片其後為人廣傳，所以Victor Baldwin為滿足粉絲引發更多的購買需求，最終決定把封底照印刷成海報，並配上「Hang In There, Baby」（堅持住，寶貝）字句，當期時第一張海報更售給美國著名音樂作曲家Meredith Willson，訂單隨即再度瘋狂湧入，最終海報成為經典，此後「Hang In There, Baby」慢慢深入人心，變成流行口號與勵志海報的代表，也順利解通了為何Nike會二創這小貓圖案了！

「Hang In There, Baby」海報（Wikipedia）