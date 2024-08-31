IKEA SVARTBJÖRK凸面鏡討論度超高！BLACKPINK Jennie愛用這一款
撰文：KEEDAN
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最近在刷社群的時候，發現不同地方喜歡佈置家裡的人，不少人都在家裡牆壁掛上了凸面反光鏡，想說怎麼可能，又不是在巷口，需要如此廣的視角。
綜合了網友意見，發現這個凸面鏡的特色在於「超廣的視角可以裝下整個房間」、「看著房間被濃縮在一塊的感覺很好」，不是那麼大的空間，透過這個凸面反光鏡，都會有放大的感覺。
蠻多人入手的是IKEA 的SVARTBJÖRK裝飾用凸面鏡，官方是這麼介紹的，「鏡子是凸面的，給人一種吸引人、充滿活力的表情。牆上的鏡子有助於增加房間的深度並使其更有活力，組合多個SVARTBJÖRK或是與其他牆壁裝飾一起使用，引人注目——也是一個很棒的話題！」
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