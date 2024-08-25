Charli XCX性感演繹SKIMS內衣　完美植入Brat Girl自主隨性風格

【SKIMS／Charli XCX／Y2K／代言人】由Kim Kardashian創立的新世代內衣品牌SKIMS，繼早前找來英格蘭足球超新星比寧咸（Jude Bellingham）作為男士品牌代言人後，近日SKIMS再度推出新一季女生棉質內衣系列，邀請當今人氣英倫Y2K淘氣天后Charli XCX作為宣傳代言人，並透過Charli XCX性感火辣姿態展示時尚內衣一面。



Charli XCX演繹SKIMS全新Cotton女生內衣系列（SKIMS）

Charli XCX演繹SKIMS全新Cotton女生內衣系列（SKIMS）

本回Charli XCX與SKIMS一系列宣傳照中，由加拿大攝影師Petra Collins掌鏡，作品展示出Charli XCX性感姿態之餘亦透過煙霧彌漫與雨水朦朧提升相片的質感美，Petra Collins更刻意在室內，外環境進行拍攝來呈現SKIMS Cotton系列的隨性舒適度，由身材高挑的Charli XCX親身演繹緊身內衣及家居服，盡顯其彈性功能與百搭感，不論在造型中作為內衣還是外出配襯也是完美無瑕，為每位Brat Girl提供完美基礎。

Charli XCX演繹SKIMS全新Cotton女生內衣系列（SKIMS）

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Charli XCX演繹SKIMS全新Cotton女生內衣系列（SKIMS）

集音樂才華、時尚品味於一身的Charli XCX，擅長創作年輕人熱愛的電音舞曲，連帶她個人火辣率直形象以及散發流行Y2K的穿衣風格，讓她在英國流行樂壇迅速爆紅並獲得全球年輕男女鍾愛。

Charli XCX於6月份推出第六張個人專輯《BRAT》，搶眼螢光綠封面配以BRAT一詞，誰想到今天更引發起「Brat Girl」穿搭風潮，Brat照字面解說是淘氣小子，經過Charli XCX的演繹過後，注滿一種自我感覺良好、不理世人目光的生活態度，大膽地忠於自己，Brat的精神無獨有偶地與SKIMS的設計理念相同，所以這次Charli XCX擔任宣傳代言人絕對是SKIMS的不二之選。

Charli XCX「Brat Girl」穿搭（IG@charli_xcx）

Charli XCX「Brat Girl」穿搭（IG@charli_xcx）

由Charli XCX延伸出來的Brat Girl風格表面帶有頹廢感，背後卻滿載自我主張、對抗做作女生的態度，雖然給人一種看似直接、衝動的形象，其實為了不隱藏自己的低俗黑暗面，Brat Girl根本不在乎別人的看法，就算頭髮凌亂、妝容暈染，但這種慵懶氛圍為了不隨波逐流。環觀Charli XCX在造型衣物選用上，同樣呈現出一種混搭風格且沒有既定的穿搭公式，例如緊身T裇可搭載皮靴與蕾絲花邊單品，又或者是短袖T裇襯上閃石熱褲與長Boots等，皆因對Charli XCX而言，衣服只是配件，自己才是主角。