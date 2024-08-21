Kiko Kostadinov與Levi’s首波聯乘　立體扭曲黑牛湧「左撇子」味

【Kiko Kostadinov／Levi’s／聯乘/ 牛仔褲】當談到當今人氣保加利亞時尚設計師Kiko Kostadinov，除了季度時裝騷外，定必馬上聯想到ASICS的聯名球鞋，品牌自2018年開始，一直與ASICS合作無間。不過來到2024年秋冬成衣系列，Kiko Kostadinov再度跳出框框，首度與Levi’s聯手設計全新服裝聯乘，利用傳統牛仔服配合Kiko Kostadinov概念性時裝主調，大玩立體扭曲剪裁與打摺縫製技術，創作出散發東歐與美國反差對比度高的別注作品。



Kiko Kostadinov聯乘Levi’s系列（Kiko Kostadinov）

本回Kiko Kostadinov與Levi's的首次合作企劃，其實早於本年品牌參加巴黎時裝周期間經已初次亮相，皆因這次聯乘囊括了男、女裝設計，多款作品延續Kiko Kostadinov最拿手的扭曲接縫及打褶技藝，重塑到剛強氣息的牛仔外套與牛仔褲之中，Kiko Kostadinov與Levi's系列苦等半年多時間後，終於在8月正式上架！

Kiko Kostadinov聯乘Levi’s系列（Kiko Kostadinov）

在創作男裝時，Kiko Kostadinov翻閱了不少Levi's舊檔案，從中擷取設計靈感，當中重點款式之一絕對是重新詮釋90年代Levi's經典工作服Engineered Jeans的黑牛套裝，除了保留了原有工程質感，如鉚釘單口袋、Cinch-back後腰帶扣，也圓滿移植Kiko Kostadinov引以為傲的扭曲結構，就像膝蓋和手肘位置注入受傳統保加利亞圖案啟發的菱形打褶氣孔結構，褲腳亦同時以車線呈現出立體3D褲型，確實帶有點當年宮下貴裕與倉石一樹「左撇子」Levi's Lefty Jean by Takahiro Kuraishi的味道。

Levi’s x Kiko Kostadinov男裝聯乘系列（Levi’s）

Levi's x Kiko Kostadinov男裝聯乘系列：

+ 7

另外Kiko Kostadinov女裝聯乘系列，便交由兩位核心設計師Laura與Deanna Fanning負責，同樣透過剪裁作為語言，巧妙地融入線性細節在牛仔服中，牛仔褸選用洗水泥土色舊化形式展示，與Levi's的工程主題不謀而合，更拼上絨毛於衣領、手袖及背部，寬鬆剪裁並刻意於腰部進利收窄打褶改動，配合明線點綴，迎來富90年代的牛仔氣息，為這系列劃上完美句號。

Levi’s x Kiko Kostadinov女裝聯乘系列（Levi’s）

Levi's x Kiko Kostadinov女裝聯乘系列：