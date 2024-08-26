F.C.R.B.聯乘家用機PlayStation　重溫童年遊戲與足球的美好回憶

【F.C.R.B.／PlayStation／波衫／聯乘】隨着Y2K文代復興，加上Blokecore時尚足球熱潮有增無減，令復古波衫成為了時尚潮物，價錢增幅更是原價幾倍以上。不過，其實近年亦有不少時裝品牌推出足球服作為替代品，除了街牌Supreme、Palace Skateboards外，日牌也有不少，近日虛擬足球球會品牌F.C.Real Bristol也發佈了2024-2025秋冬季系列，並聯同PlayStation合作向90年代球衣致敬。



F.C.Real Bristol x PlayStation 2024-25A/W（F.C.R.B.）

自1999年誕生的F.C. Real Bristol，雖然創立人清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）在2022年正式離開品牌，但至今F.C.R.B.依然繼續設計滿載時尚氣息的足球運動服，來到本年秋冬品牌進入第52季，當中一系列作品更聯乘全球最受歡迎家用電玩遊戲機PlayStation作為主要贊助商，並植入PS字樣與按鈕幾何圖形到球衣、風褸、訓練套裝上，其中兩款主打的長、短袖球衣，大玩1994-1998年三大球季意大利傳統班霸「老婦人」祖雲達斯的Kappa製主、客球衣，包括主場標誌性直間條紋與客場兩邊肩膀上的星形圖案，散發強烈復古氣息。

F.C.Real Bristol x PlayStation 2024-25A/W（F.C.R.B.）

Juventus x SONY 1995-96 Home Shirt（Getty Images）

祖雲達斯Juventus x SONY 1997-98 Third Shirt（Getty Images）

不知道各鍾愛復古波衫的球迷或時裝愛好者們有否這想法，於90年代出現的球衣都滿載獨特性，除了物料、顏色、紋理、款式外，波衫上的贊助商亦充滿童年回憶，尤其是2000年前後日本電子家用遊戲機開始冒起之時，如PlayStation、任天堂（Nintendo）、SEGA等均出現在各大球會波衫的衫身之上。

F.C.Real Bristol x PlayStation 2024-25A/W（F.C.R.B.）

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除了這次F.C.R.B.的創作靈魂源自祖雲達斯之外，意甲另一為老牌球會費倫天拿1998年Fila出產的紫百合球衣上也印有日本遊戲開發商任天當標誌，以及後來拉素為《Pro Evolution Soccer》宣傳的PES 2009贊助，而英格蘭超級聯賽「兵工廠」阿仙奴在2001年間都注入了日本電子遊戲商SEGA於1998年推出的主機Dreamcast字樣，更有曼城與EIDOS的合作、法甲里昂的ATARI、西甲西維爾的超級任天堂（Super Nintendo）、法甲也有與PlayStation 2合作過，就連美職西雅圖海灣者亦有XBOX360與日職大阪櫻花的CAPCOM！

拉素Lazio x PES2009 2008-09 Home Shirt（Getty Images）

西維爾Sevilla FC x Super Nintendo 1992-03 Home Shirt（Getty Images）