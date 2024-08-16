日藝術家田名網敬一聯乘adidas！205雙SUPERSTAR TANAAMI限量抽選

今年已經高齡87歲，依然持續創作的日本知名藝術家田名網敬一，將在東京國立新美術館舉辦首次的回顧展「田名網敬一 記憶の冒険」，用「記憶」敘述著超過60年創作生涯。



包括受到 Andy Warhol 影響，1965年的作品「ORDER MADE!!」系列，入選美國 ⟪Avant Garde⟫ 主催關於越南反戰海報大賞的「NO MORE WAR」等作品。田名網敬一近年創作的重點，那就是關於夢與記憶，田名網敬一這麼說：「人類在無意識地重塑自己的記憶的過程中生活」，以及與adidas、RADWIMPS 等各式各樣的聯名作品。

田名網敬與adidas Originals推出了限量205雙的adidas SUPERSTAR TANAAMI。（IG@nanzukaunderground）

而藉由這次展覽，田名網敬與adidas Originals推出了限量205雙的adidas SUPERSTAR TANAAMI。

這雙SUPERSTAR TANAAMI，融合了田名網敬一在2019年為adidas 創作的「蝸牛」雕塑，SUPERSTAR的貝殼鞋頭變成了臉龐，中底有著藍色和粉紅色的波浪線，以及位於鞋子的內側鞋跟上的藝術家簽名。

205雙為非賣品，需要透過抽選方式來得到。



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