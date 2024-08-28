日牌Mountain Research首度聯乘Keen　重型登山靴即將強勢回歸？

【Mountain Research／Keen／Mizuno／聯乘】環觀當今整個時尚界，以山系機能Gorpcore為主題的品牌確實多不勝數，不過能完美將復古與潮流融為一體的佼佼者，日本山系皇道品牌Mountain Research創辦人小林節正居功至偉，就連法國山系企業家Ramdane Touhami的Drei Berge Hotel旅館中都擺滿了Mountain Research的作品，近日小林節正更在個人IG中再度發佈了全新山系鞋作，首度夥拍美國戶外鞋履品牌Keen推出別注鞋款，此作又能否延續Mizuno Wave Prophecy Moc後的強勢熱潮呢？



自Mountain Research成立以來，創辦人小林節正一直在探索登山服飾與裝備的無限可能性，致力將Outdoor元素發揮到生活態度的極致水平，這次作為Mountain Research與Keen的初次聯乘，雙方均注入了不少心思細位，同樣也印證了2024秋冬季度將會是90年代Gorpcore機能風格的世界，在聯名鞋款上小林節正利用Keen最為經典的歐洲登山靴Pyrenees作為設計藍本。

Mountain Research x Keen Pyrenees Hiking Boots（IG@anarchomountaineers009）

本回聯名鞋作的設定上，鞋身全皮革素材改為棕色麖皮，配上皮革製奶油色鞋籠與鞋墊，從而提升時尚感，當然保留了復古登山靴的主角——D-Ring鐵扣，配搭黃啡色爬山鞋帶散發強烈復古味道，另外功能上延續採用Keen原創防水透氣材料「KEEN.DRY」，鞋內部提供足弓支撐自然輪廓，有效在長時間行走於崎嶇山路上保持腳部舒適，至於鞋履的重中之重也莫過於鞋踭刻印着Mountain Research的「鹿角樹枝圈」標記，大大增添日系時尚度。

KEEN × Mountain Research Pyrenees（IG@anarchomountaineers009）

KEEN × Mountain Research Pyrenees（IG@anarchomountaineers009）

KEEN × Mountain Research Pyrenees（IG@anarchomountaineers009）

小林節正在設計戶外鞋確有一手，早在2007年經已以Mountain Research之名與Mizuno合作推出Infinity Moc系列，透過傳統印第安Moccasin鞋款作基礎，將皮鞋與運動鞋合二為一，不過2017年此企劃便劃上句號，直至上年隨著Mizuno鞋款產品部的齊藤健史提出利用Mizuno Infinity Moc作為開發主題，那便順利成章地邀請小林節正出山相助作為顧問，雙方設計出延續作品Wave Prophecy Moc，搭載Mizuno獨家研發中空全掌式鞋底Wave Prophecy，而不是Infinity Moc所用上只於鞋踭位置有開孔的Wave Creation鞋底，並以比普通橡膠更耐磨損的「X10」耐久性材料打造，將傳統鞋款完美結合城市機能設定，被譽為上年度必需入手的鞋王之一。