PALACE重塑萬里長城景點紀念Tee　毛筆字倫敦宮再玩轉Tri-ferg

【Palace Skateboards／長城／街牌】隨着復古風回歸潮流界，Vintage Tee再次成為夏季定必入手的單品之一，加上現今大家已不是隨便在二手店中亂買，開始對古着有所要求與研究。最近就連英國街牌Palace Skateboards新系列中新品也二創復古Graphic，是大家耳熟能詳的「我登上了長城」Tee！



在中國亦有一款紀念Tee是外國人甚為鍾情的，這就是世界八大奇蹟之一長城。所謂「不到長城非好漢」，在舊年代全球不少遊客都慕名而來，為了親身感受這歷史意義的宏偉人造建築，當地商人定必捉緊時機做生意，所以在長城附近也出現不少紀念T裇，設計以黑白水墨畫風畫上八達嶺長城風貌，左上角以毛筆形態寫有中國，下方則寫上「我登上了長城」字向，這款紀念Tee猶如一張能穿在身上的證書一樣，對跟大家分享「我已成好漢」。

80年代「我登上了長城」紀念Tee（goodboyVTG@Etsy）

80年代「我登上了長城」紀念Tee（wormhole Vintage）

《Voyage Voyage》紀念Tee相冊（YVON LAMBERT）

西方人一直對於中國元素也甚為喜愛，在Palace的2024年秋冬季度中，設計團隊破革地以「我登上了長城」T裇圖案作為致敬，設計看似簡約卻散發強烈中國色彩，同樣以水墨畫風格呈現，但PALACE版本的長城瞭望塔轉變成品牌三角標記，左上「中國」字樣就換成Palace Skateboards中文翻譯「倫敦宮」，右下亦以玉璽注入「長城宮殿」，絕對有趣，長城還加入Palace簽名式Tri-ferg Logo，極是玩味。更有趣的是原版的「我登上了長城」Tee主要售予外國遊客，不過相信這次將有不少PALACE的中國粉絲會購入吧！

Palace Skateboards GREAT WALL OF TRI-NA T-SHIRT（PALACE）

Palace Skateboards GREAT WALL OF TRI-NA T-SHIRT（PALACE）

Palace Skateboards GREAT WALL OF TRI-NA T-SHIRT（PALACE）

Palace Skateboards GREAT WALL OF TRI-NA T-SHIRT（PALACE）

向來在T裇文化中，環觀七、八十年代歐、美、日均充斥着大量的Printed Tee，皆因當時經濟起飛，為了提升消費主義，各公司大量推出印有自家標記或字樣的T裇作宣傳或供給員工穿用，另外亦正值旅行高峰時期，從而引伸不少各國地區、景點與酒店均爭相推出紀念T裇，例如I LOVE NY、Hard Rock CAFE等。

I LOVE NY Tee（Amazon）