楊紫瓊演繹Balenciaga新手袋Bel Air　超大碼設計勢成靜奢IT Bag

【Balenciaga／Bel Air／Rodeo／手袋/ 楊紫瓊】Balenciaga繼Rodeo一袋難求後，近日再度釋出另一焦點袋作el Air，由品牌全球大使之霍楊紫瓊親自演繹，Bel Air會否像Rodeo一樣攻陷整個時裝世界？



Balenciaga 全球品牌大使楊紫瓊（Michelle Yeoh）為Bel Air拍攝宣傳照（Balenciaga）

早前Kim Kardashian為Balenciaga Rodeo拍攝宣傳照（Balenciaga）

於本年3月Balenciaga回歸巴黎舉行2024年秋冬時裝騷，創作總監Demna將整個時裝舞台結集成這十年來他擔任品牌創意總監的經歷與感想，提出何謂時尚、何謂奢華等問題，在68個造型，Demna以嶄新手法結合浮誇貼地與靜奢風，模特兒們身穿層次分明的日常衣物，卻配搭手上散發出奢華氣息的皮革手袋，讓整個造型呈現出一種鮮明對比反差感。繼Rodeo強勢登場熱賣後，日前正式面世的Bel Air同樣早已吸引不少時裝迷的眼球。

Balenciaga 2024秋冬系列：

Balenciaga 2024FW系列（Balenciaga）

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Balenciaga手袋新作Bel Air以洛杉磯地標貝沙灣為命，跟Rodeo以另一洛杉磯地標Rodeo Drive為袋款取名同出一轍，Bel Air與Rodeo兩者的創作風格均散發着洛杉磯西岸陽光魅力，柔軟舒適的皮革讓袋款佩戴者也注入一種輕鬆氛圍。

Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag（Balenciaga）

Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag（Balenciaga）

Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag（Balenciaga）

Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag（Balenciaga）

在Bel Air手袋的外觀設計基礎上，感覺帶有一點HERMÈS Birkin的感覺，不過細看整體風格卻除去了一份正裝感，取以代之則是那種悠遊自在的生活氛圍，皆因Demna認為Bel Air的出現旨在要成為日常間都能配襯的百搭袋款。Bel Air採用自然光滑的小牛皮製作，隨著使用更會漸漸出現顆粒光澤，內層卻使用柔軟Nappa皮革盡顯奢華細節，另一靜奢元素是袋款刻意沒有注入明顯品牌標誌，只在內外注入細小的Balenciaga及Made in Italy意大利製造字樣，讓整個Bel Air展示出乾淨俐落的外觀，袋款設有中型與特大尺寸，加上男、女均可配用，當拿起Bel Air後，彷彿置身遊走於聖塔莫尼卡碼頭與第三街購物區一樣。

注入Balenciaga與Made in Italy意大利製造字樣（Balenciaga）

Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag：

Balenciaga Bel Air M Carry All Bag：

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Balenciaga交由品牌大使，亞洲武打女巨星楊紫瓊（Michelle Yeoh）為Bel Air拍攝宣傳照，楊紫瓊身穿一套黑色巴黎世家晚禮服坐在椅子上手拿中型Bel Air，她的氣場已滿載高雅氣息，猶如1993年上映的香港動作科幻電影《東方三俠》中造型一樣，相當具前瞻性，另外也邀請了份量十足法國演員Isabelle Huppert與英國演員Naomi Watts一同擔任代言人。

法國演員Isabelle Huppert為Balenciaga Bel Air拍攝宣傳照（Balenciaga）