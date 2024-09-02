楊紫瓊演繹Balenciaga新手袋Bel Air 超大碼設計勢成靜奢IT Bag
【Balenciaga／Bel Air／Rodeo／手袋/ 楊紫瓊】Balenciaga繼Rodeo一袋難求後，近日再度釋出另一焦點袋作el Air，由品牌全球大使之霍楊紫瓊親自演繹，Bel Air會否像Rodeo一樣攻陷整個時裝世界？
於本年3月Balenciaga回歸巴黎舉行2024年秋冬時裝騷，創作總監Demna將整個時裝舞台結集成這十年來他擔任品牌創意總監的經歷與感想，提出何謂時尚、何謂奢華等問題，在68個造型，Demna以嶄新手法結合浮誇貼地與靜奢風，模特兒們身穿層次分明的日常衣物，卻配搭手上散發出奢華氣息的皮革手袋，讓整個造型呈現出一種鮮明對比反差感。繼Rodeo強勢登場熱賣後，日前正式面世的Bel Air同樣早已吸引不少時裝迷的眼球。
Balenciaga 2024秋冬系列：
Balenciaga手袋新作Bel Air以洛杉磯地標貝沙灣為命，跟Rodeo以另一洛杉磯地標Rodeo Drive為袋款取名同出一轍，Bel Air與Rodeo兩者的創作風格均散發着洛杉磯西岸陽光魅力，柔軟舒適的皮革讓袋款佩戴者也注入一種輕鬆氛圍。
在Bel Air手袋的外觀設計基礎上，感覺帶有一點HERMÈS Birkin的感覺，不過細看整體風格卻除去了一份正裝感，取以代之則是那種悠遊自在的生活氛圍，皆因Demna認為Bel Air的出現旨在要成為日常間都能配襯的百搭袋款。Bel Air採用自然光滑的小牛皮製作，隨著使用更會漸漸出現顆粒光澤，內層卻使用柔軟Nappa皮革盡顯奢華細節，另一靜奢元素是袋款刻意沒有注入明顯品牌標誌，只在內外注入細小的Balenciaga及Made in Italy意大利製造字樣，讓整個Bel Air展示出乾淨俐落的外觀，袋款設有中型與特大尺寸，加上男、女均可配用，當拿起Bel Air後，彷彿置身遊走於聖塔莫尼卡碼頭與第三街購物區一樣。
Balenciaga Bel Air XL Carry All Bag：
Balenciaga Bel Air M Carry All Bag：
Balenciaga交由品牌大使，亞洲武打女巨星楊紫瓊（Michelle Yeoh）為Bel Air拍攝宣傳照，楊紫瓊身穿一套黑色巴黎世家晚禮服坐在椅子上手拿中型Bel Air，她的氣場已滿載高雅氣息，猶如1993年上映的香港動作科幻電影《東方三俠》中造型一樣，相當具前瞻性，另外也邀請了份量十足法國演員Isabelle Huppert與英國演員Naomi Watts一同擔任代言人。