Brain Dead延續Tenniscore熱潮　復古風移植Stan Smith成秋冬焦點

【Brain Dead／adidas／Tenniscore／聯乘】隨著日本傳奇球手大阪直美（Naomi Osaka）以一身Yoon Ahn度身訂造的美少女服再次亮相於美網，連同Nike Women by Yoon系列正式推出，Tenniscore造型近日再次佔據各潮流話題，隨即以來的另一則時尚新聞便是adidas Originals立即作出回應，宣布將於9月初聯同美國街牌Brain Dead發售別注Stan Smith的次回聯乘，誓與這對手爭奪時尚網球領域的版圖。



Brain Dead x adidas Originals Stan Smith次回系列（Brain Dead）

一向沉迷於網球運動的美國街牌Brain Dead主腦Kyle Ng，不時在社交媒體中上傳到網球場運動的相片，更成立了業餘網球隊Team Brain Dead，早前他在個人IG帳號發佈了與adidas Originals合作的聯乘諜照，並在七月正式迎來了Brain Dead合作版本的Stan Smith，鞋身沿用經典白綠配搭牛皮革製成，鞋側的三間透氣孔與鞋舌均換上了Brain Dead人頭標記，而鞋帶與鞋踭則呈現出破爛氣息，簡單的設定卻將這傳統網球鞋演繹得極具時尚感，就連Stan Smith本人也相當喜愛！期後也跟Sound and Fury 2024音樂節設計出黑色版本。

Brain Dead x adidas Originals Stan Smith首回聯乘作（Brain Dead）

Stan Smith本人也相當喜愛Brain Dead首回聯乘作（IG@farmtactics）

直至近日，Brain Dead與adidas Originals決定再接再厲，雙方延續以Stan Smith的傳奇姿態發佈次回聯名系列，而這次更是Brain Dead創立十周年的紀念限定，總共設計出四款擷取自各式各樣舊網球拍的復古配色，包括深綠、粉紅、粉藍與奶油，鞋底便以啡色為基礎，這設計概念來源自木製網球拍與其手握位色調，鞋側與右腳鞋舌同樣移植Brain Dead標誌，另外麖皮為素材的左鞋踭也壓印了brain dead字樣，可見聯名作品的細心安排，搭載與鞋身同色系的粗身鞋帶，絕對是Stan Smith經典與時尚的結晶品。

Brain Dead x adidas Originals Stan Smith次回系列（Brain Dead）

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Brain Dead x adidas Originals Stan Smith次回系列（Brain Dead）

adidas Originals繼一系列Samba、Gazelle與Spezial等足球及手球鞋後，近日被受Tenniscore的熱潮衝擊下，在美國的另一邊廂，日本知名造型師山本康一郎，這位前坂本龍一造型師也在近月不停於IG帖文中發放「踩踭」演繹Stan Smith的相片，而這種着法他說更是仿效Unlikely創辦人中田慎介（Nakada Shinsuke），而翻查中田慎介的IG，早在年初已經不停融入Stan Smith到他個人與品牌的造型中，相信Stam Smith快將會成為Samba後的潮流焦點物吧！