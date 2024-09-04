摩羯風球｜四款GORE-TEX防水皮鞋　上班族打風返工的雙腳最佳防禦

【GORE-TEX／REGAL／Clarks／Timberland／The North Face／摩羯】根據天文台表示，熱帶風暴摩羯已進入南海北部正迫近本港，雖然仍未知會否高掛八號風球，但對於一眾上班一族來說，狂風暴雨下要返工最痛苦的莫過於是濕透腳掌一整日。《一物》編輯部為「打工仔」嚴選四對時尚GORE-TEX防水皮鞋，在風球季節為大家雙腳做好最佳的防水防風準備！



1. F/CE. GORE-TEX U-Tip Shoe by REGAL：

首對要作推薦的防水皮鞋，是近日由兩大日本品牌F/CE.與REGAL Shoe & Co.的聯乘皮鞋GORE-TEX U-Tip Shoe。成立於2010年的F/CE.，品牌設計團隊擅長將日系時尚服飾注入機能感，讓日常生活帶來方便與城市美感，來到本秋冬季度F/CE.更首次找來一直自豪於創作GORE-TEX皮鞋的REGAL進行聯乘企劃，兩者不謀而合，然而REGAL向來也有自家推出不少搭載着GORE-TEX科技的皮鞋，亦曾與1LDK、nanamica合作。

F/CE. GORE-TEX U-Tip Shoe by REGAL（F/CE.）

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F/CE. GORE-TEX U-Tip Shoe by REGAL（F/CE.）

來到這次F/CE.與REGAL Shoe & Co.的初回聯名作中，鞋款基礎透過經典人氣的U-Tip型號作為設計軸心，選用U-Tip因F/CE.認為此鞋款無論配襯日常或上班正裝均合適，另外鞋籠當然注入了GORE-TEX薄膜，提供透氣性及防水性，鞋款也分別推出黑色荔枝皮、黑與卡奇色的短毛麖皮版，鞋底採用Vibram的Arctic Grip All Terrain SOLE，絕對是全天候集時尚與機能於一身的作品，就算是狂風驟雨仍能讓用家保持時尚美感。

F/CE. GORE-TEX U-Tip Shoe by REGAL（F/CE.）

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2. Clarks ORIGINALS x BEAMS Desert Khan GTX：

第二款介紹的作品就是Clarks ORIGINALS與BEAMS聯乘的Desert Khan GTX，雙方早於2022年經已走在一起，每季度也會推出移植GORE-TEX素材的別注鞋履，並透過經典鞋作如Wallabee Boot、Desert Trek進行設計，上年更找來時裝網店END.一同開發全新款式Walla Hike GTX與Trek Hike GTX，同樣注入GORE-TEX開創機能麖皮鞋的先河，現在Clarks亦自家推出平民版GORE-TEX鞋作。

Clarks GORE-TEX鞋款：

直至日前，Clarks ORIGINALS與BEAMS延續合作夥伴關係，本次製作出Desert Khan，鞋身輪廓以傳統Desert Khan 2為基礎，繼續以沙色作設定，鞋身融入GORE-TEX技術讓麖皮不受任何水點滲入，鞋底則改以狗牙底製成，可用於遊走在凹凸不平的地面，此Clarks與BEAMS的Desert Khan GTX與日系造型極為匹配。

Clarks ORIGINALS × BEAMS Desert Khan GTX（BEAMS）

3. Timberland Heritage Low Lace-Up Gore-Tex Bootie Boot：

再來要作推介便是相對以上兩款都較為粗獷的Timberland皮靴，這款Moc Toe在90年代間作為Timberland的傑作之一，是當年美國不少戶外登山人喜愛穿用的鞋款，2023年間也受到BEAMS垂青帶來了聯名版本，廣泛受到日系時裝迷好評，Timberland看準時機，自家復刻了這款原版皮靴，利用經典深啡色配上軍綠色，鞋身採用富有彈性的優質皮革製成，結合防水透氣性能最高的GORE-TEX內膜，鞋外側更壓印了Timberland標誌以及GORE-TEX金牌，橡膠凸紋鞋底亦可供給長時間着用的支撐與耐用性，為一眾不需正裝上班的打工仔提供富有品味的雨天鞋履選擇。

Timberland Heritage Low Lace-Up Gore-Tex Bootie Boot（Timberland）

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Timberland x BEAMS Moc Toe：

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4. The North Face Honed Zip Moccasin GORE-TEX：

在現今白領職場上越來越少需要正裝造型的工作，多以Smart Casual上班，為了提供一整天的舒適度與得體性，又可對抗陰晴不定的天氣，最後一雙介紹GORE-TEX鞋履就是The North Face近期推出的Honed Zip Moccasin，鞋款將戶外技術與城市融為一體，鞋面採用仿皮革高密度尼龍聚酯布材製成，配合GORE-TEX薄膜，鞋面鞋帶位置為了易穿易脫改用上YKK拉鍊系統，也利用Vibram MONT鞋底增強耐磨性，全黑低調顏色示人絕對是上班鞋的不錯之選！