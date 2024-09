G-Dragon拍賣會盡騷47件激罕收藏品　Peaceminusone產品回饋粉絲

【G-Dragon/Pharrell Williams/JOOPITER/拍賣/權志龍】如要選一位當今在時尚領域中最馬不停蹄的多媒體創作名人,相信Pharrell Williams絕對當之無愧,同一時間在設計2025年秋冬季Louis Vuitton之際,又剛宣布與LEGO電影《Piece by piece》進行跨界聯乘,日前Pharrell旗下線上拍賣平台JOOPITER與前BIGBANG成員G-Dragon(權志龍)合作,以「NOTHING BUT A ‘G’ THANG: THE ART & ARCHIVE OF G-DRAGON」之名,在JOOPITER官網公開讓各位競投多件GD個人藝術收藏品,大家更可在今日起到9月7日,一連三天前往首爾大林博物館一睹天價名物的風采。



JOOPITER為G-Dragon舉行「NOTHING BUT A ‘G’ THANG: THE ART & ARCHIVE OF G-DRAGON」線上拍賣活動(JOOPITER)

本回G-Dragon個人拍賣活動由Pharrell線上拍賣平台JOOPITER全力支持,雙方認識多年,這次也算是首度合作,於9月2日開始JOOPITER線上拍賣網已正式公開所有拍賣內容,並展開競投活動,一系列單品包括有服裝、袋款、珠寶、球鞋、家品、畫作及演唱音樂裝備等,每件單品都擁有G-Dragon回憶以及其歌影視、時裝生涯的意義,當中可見不少拍賣品更由G-Dragon親手透過他對於藝術的詮釋來從新塑造,絕對是「One of a Kind」!

「NOTHING BUT A‘G’THANG: THE ART & ARCHIVE OF G-DRAGON」拍賣品系列:

+ 37

多達47件拍賣品中,首件由CHANEL與Pharrell Williams在2019年春夏推出的綠色小羊皮腰包經已相當吸睛,皆因袋上白色圖案與字體均由G-Dragon親自畫上,完美演繹出GD向來結合藝術元素在奢華品的理念,也身體力行地創作只此一件兼屬於自己的單品。

CHANEL x PHARRELL權志龍定製腰包(JOOPITER)

PEACEMINUSONE x G-DRAGON權志龍定製皮褸(JOOPITER)

CHANEL權志龍定製皮帶(JOOPITER)

OFF-WHITE x NIKE Air Jordan 1 Retro High "Chicago"權志龍定製版(JOOPITER)

NIKE Air Jordan 1 權志龍定製版(JOOPITER)

環觀整個拍賣品系列,當中一款被估計高達150,000美金的收藏品更與香港有關,皆因這件由Saga Furs製作的狐狸毛皮草大衣,早在2014年G-Dragon已於香港舉行的MAMA(Mnet亞洲音樂盛典)音樂頒獎典禮中作為表演服,時至2015年BIGBANG MADE TOUR演唱會中也經常穿著,所以對於G-Dragon或是粉絲們來說,份屬滿載歷史意義之物。

不過如此高昂價格等拍賣品真的難以滿足所有人,所以Pharrell與G-Dragon便設計出多款周邊紀念產品,印有Peaceminusone字樣、菊花標記、JOOPITER獅鷲獸等元素於T恤、衞衣、帽子及小物等,價錢產亦相當大眾化,回饋多年粉絲的支持!