TUDOR阿靈基紅牛帆船隊別注版Pelagos FXD　錶殼選用突破性新物料

【TUDOR/ 聯乘】高級腕錶與運動的關係一向密切,而TUDOR跟阿靈基紅牛帆船隊(Alinghi Red Bull Racing)展開長期合作,第一個合作系列Pelagos FXD,這不僅是品牌首次進軍帆船賽事領域,在錶殼物料選材上更作出新突破。



TUDOR跟阿靈基紅牛帆船隊(Alinghi Red Bull Racing)合作第一個合作系列Pelagos FXD(TUDOR)

TUDOR與阿靈基紅牛帆船隊於2022年達成長期合作夥伴關係,由於今次是TUDOR首度涉足帆船賽事領域,所以設計概念就以這數百年歷史的經典運動為靈感,要在汪洋大海之中乘風破浪,人文精神與尖端科研缺一不可。

Pelagos FXD別注系列錶殼用上阿靈基紅牛帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構的相同物料(TUDOR)

於是兩款TUDOR特別版腕錶新作Pelagos FXD和Pelagos FXD Chrono破舊立新,一體式輪廓源用TUDOR與法國海軍蛙人特種部隊Commando Hubert合作研發的Pelagos FXD款式,不過物料卻作出重大突破,別注系列錶殼是TUDOR首次採用結合碳複合材質、鈦金屬及不銹鋼製造而成,創新手法是源於阿靈基紅牛帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構的相同物料,也首次以配備固定式錶帶桿的錶殼搭載計時機芯,兩樣大膽破格設計,成功將高級腕錶與帆船運動連線。

TUDOR特定別版Pelagos FXD Chrono(TUDOR)

TUDOR特定別版Pelagos FXD(TUDOR)

TUDOR Pelagos FXD別注系列除了既堅固又輕巧的升級材質錶殼,突破運動腕錶的傳統,而面盤則以阿靈基紅牛帆船隊的藍色為主調,配合紅色秒針和面盤上紅色Pelagos字樣,還有10點鐘至2點鐘的位置印有「Alinghi Red Bull Racing」字樣,十分搶眼,加上搭配藍色主調的Nato錶帶,是百搭的時尚設計,不論是穿上訂製正裝西服、Gorpcore機能風格,還是Vintage復古牛仔褲,都一樣好看,絕對是適合On/ Off的腕錶。

張繼聰演繹TUDOR Pelagos FXD別注系列(TUDOR)

而TUDOR為迎接Pelagos FXD系列腕錶兩款新作,現於銅鑼灣SOGO 崇光百貨開設「TUDOR TAKES THE RACE TO THE SEAS」期間限定店,可試戴感受Pelagos FXD系列非凡魅力,那高輕量化及高硬度兼備的創新錶殼物料一試難忘,結合冒險精神與精湛工藝的腕錶作品。

「TUDOR TAKES THE RACE TO THE SEAS」SOGO期間限定店(TUDOR)

「TUDOR TAKES THE RACE TO THE SEAS」期間限定店

日期:即日至9月19日

時間:上午10時至晚10時

地址:香港銅鑼灣SOGO崇光百貨地下(近東角道)