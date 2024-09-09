TUDOR阿靈基紅牛帆船隊別注版Pelagos FXD 錶殼選用突破性新物料
【TUDOR/ 聯乘】高級腕錶與運動的關係一向密切，而TUDOR跟阿靈基紅牛帆船隊（Alinghi Red Bull Racing）展開長期合作，第一個合作系列Pelagos FXD，這不僅是品牌首次進軍帆船賽事領域，在錶殼物料選材上更作出新突破。
TUDOR與阿靈基紅牛帆船隊於2022年達成長期合作夥伴關係，由於今次是TUDOR首度涉足帆船賽事領域，所以設計概念就以這數百年歷史的經典運動為靈感，要在汪洋大海之中乘風破浪，人文精神與尖端科研缺一不可。
於是兩款TUDOR特別版腕錶新作Pelagos FXD和Pelagos FXD Chrono破舊立新，一體式輪廓源用TUDOR與法國海軍蛙人特種部隊Commando Hubert合作研發的Pelagos FXD款式，不過物料卻作出重大突破，別注系列錶殼是TUDOR首次採用結合碳複合材質、鈦金屬及不銹鋼製造而成，創新手法是源於阿靈基紅牛帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構的相同物料，也首次以配備固定式錶帶桿的錶殼搭載計時機芯，兩樣大膽破格設計，成功將高級腕錶與帆船運動連線。
TUDOR Pelagos FXD別注系列除了既堅固又輕巧的升級材質錶殼，突破運動腕錶的傳統，而面盤則以阿靈基紅牛帆船隊的藍色為主調，配合紅色秒針和面盤上紅色Pelagos字樣，還有10點鐘至2點鐘的位置印有「Alinghi Red Bull Racing」字樣，十分搶眼，加上搭配藍色主調的Nato錶帶，是百搭的時尚設計，不論是穿上訂製正裝西服、Gorpcore機能風格，還是Vintage復古牛仔褲，都一樣好看，絕對是適合On/ Off的腕錶。
而TUDOR為迎接Pelagos FXD系列腕錶兩款新作，現於銅鑼灣SOGO 崇光百貨開設「TUDOR TAKES THE RACE TO THE SEAS」期間限定店，可試戴感受Pelagos FXD系列非凡魅力，那高輕量化及高硬度兼備的創新錶殼物料一試難忘，結合冒險精神與精湛工藝的腕錶作品。
「TUDOR TAKES THE RACE TO THE SEAS」期間限定店
日期：即日至9月19日
時間：上午10時至晚10時
地址：香港銅鑼灣SOGO崇光百貨地下（近東角道）