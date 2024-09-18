New Balance 1906 Loafer登陸香港　Gorpcore紳士風時尚焦點力作

【New Balance／Junya Watanabe／球鞋】在本年初Junya Watanabe男裝2024秋冬時裝騷中，模特兒腳上那款與New Balance聯名的機能紳士Loafer球鞋在網上爆紅，這顛覆Gorpcore鞋履要待10月才上架，不過New Balance自家版1906 Loafer球鞋行貨搶先登場，Metallic配色更具未來感。



New Balance 1906 Loafer（New Balance）

New Balance 1906 Loafer（New Balance）

New Balance x Junya Watanabe 1906 Loafer（New Balance）

New Balance自家版1906 Loafer，整體設計繼續利用人氣度高的1906基礎鞋作來一場時尚實驗，以顛覆固有慣性思維作延伸，鞋面刪去傳統跑鞋的綁帶細節，卻移植滿載紳士風的Loafer Saddle，讓鞋作呈現出Penny Loafer的輪廓，有別於Junya Watanabe版本的是鞋面利用1906經典的網眼材質替代皮革，配色採用與New Balance劃上等號等銀灰設定，呈現出閃爍金屬氣息，鞋底則注入860v2配合ABZORB SBS與N-energy緩震科技，在日常穿用絕對能提供舒適度，外觀的紳士風反差亦散發機能時尚性。

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New Balance 1906 Loafer（New Balance）

由New Balance高級鞋履設計師Charlotte Lee所創作的1906 Loafer，份屬一次顛覆球鞋界的大事，她表示：「觀察Loafer鞋趨勢後，認為品牌需要改變、融入不同元素，早前由2002R進化成的Clog版Mule拖鞋取得成功後，Loafer便是下一個階段，運動與奢侈品之間不應再存在黑白界線。」

運動與奢侈品之間不應再存在黑白界線。 New Balance高級鞋履設計師Charlotte Lee

New Balance 1906 Loafer（New Balance）

本次New Balance全新鞋款1906 Loafer，早在年初確實已得到高度關注，外國潮流網站更命名這嶄新設計為Sneaker與Loafer的混合體「Snoafer」，其破格與顛覆以往球鞋的傳統設定在時尚圈話題捲起千重浪，不少人認為New Balance 1906 Loafer的誕生具前瞻性，前衛設計未必短時間贏盡人心，但經過歲月洗禮後定會認同這鞋的獨特與破格，而現在對於Gorpcore機能風時裝人來說，這鞋作絕對是一次突破性的跑鞋革命。

New Balance 1906 Loafer（New Balance）

除了萬眾期待的New Balance 1906 Loafer之外，傳統基因1906R新作亦會伴隨上架，本回元祖復古配色再度歸來，當中兩款新色分別以藍色與黃色作主調，更注入波點元素於鞋面上，展現出猶如Comme des Garçons的時裝味道。